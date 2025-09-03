В России упали цены на популярный полноприводный семейный кроссовер

Кроссоверы Jaecoo J8 подешевели в России на 375 000-425 000 рублей

Марка Jaecoo представила обновленный прайс на свой флагманский кроссовер J8 в России.

Цены на прежние комплектации снизились на 375 000-425 000 рублей, а также появилась новая базовая версия Active 2025 года.

Под прежними комплектациями подразумеваются три исполнения, которые ранее обозначались как версии 2024 года. Хотя в новом прайс-листе не указаны годы их производства, цены заметно снизились: базовая Active уменьшилась на 425 000 рублей, а «средняя» Supreme и топовая Supreme-V подешевели на 375 000 рублей.

Jaecoo J8

Также в новом прайсе представлена новая базовая версия Active 2025 года, которая стоит на 100 000 рублей больше, чем аналогичная комплектация прошлого года, однако остается дешевле, чем до снижения цен.

Интерьер Jaecoo J8

Цены на Jaecoo J8 в России

Комплектация Active – 4 174 000 руб. (снижение на 425 000 руб.)

Active 2025 г . – 4 274 000 руб .

Supreme – 4 624 000 руб. (снижение на 375 000 руб.)

– 4 624 000 руб. (снижение на 375 000 руб.) Supreme-V – 4 924 000 руб. (снижение на 375 000 руб.)

Следует отметить, что все комплектации Jaecoo J8 оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с., работающим в паре с семиступенчатым роботом. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.