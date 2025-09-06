#
Xiaomi бесплатно установит на свои автомобили интересную и красивую опцию

С 1 сентября Xiaomi запустил акцию по бесплатной установке подсветки шасси

Компания Xiaomi Auto сообщила о начале акции на интеллектуальную подсветку шасси для своих моделей SU7 и YU7.

С 1 сентября по 31 октября 2025 года можно приобрести подсветку за 999 юаней (примерно 11 300 рублей), при этом установка будет бесплатной. Аксессуар доступен для покупки через приложение Xiaomi Motors App Store.

Подсветка шасси для YU7 предлагает восемь различных цветов и два световых эффекта, которые синхронизируются с оригинальным цветом автомобиля.

Xiaomi YU7 с подсветкой шасси
Xiaomi YU7 с подсветкой шасси
Она может быть интегрирована с системой Xiaomi и приложением Mi Home благодаря встроенному Wi-Fi.

Подсветка автоматически включается при парковке и отключается через три минуты. Во время движения она отключается для обеспечения безопасности.

Изделие выполнено с силиконовым покрытием и обладает степенью защиты IP67.

Источник:  ITHome
