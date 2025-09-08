Крепкий кузов и очень надежный мотор – престижный седан по цене Искры!

«За рулем» рассказал, как выбрать самый надежный вариант Volvo S80 с пробегом

Ценовой диапазон дефицитной Искры – от 1 250 000 рублей за базовый 90-сильный седан без кондиционера и до универсала SW Cross со 106-сильным мотором и вариатором за 1,8 млн рублей.

Стоит ли ждать, пока «из искры разгорится пламя», или перестать звонить дилерам Lada, обратить внимание на вторичный рынок – и взять что-то по той же цене, пусть с пробегом, зато из премиум-сегмента? Отвечая на этот вопрос, эксперт «За рулем» Александр Виноградов называет несколько интересных вариантов, один из которых – Volvo S80 второго поколения.

В указанном ценовом диапазоне можно смотреть машины 2012-2014 годов выпуска.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Краска Volvo S80 держится долго. А вот хромированное покрытие декора со временем теряет блеск. Могут потребовать полировки стекла фар. Интерьер – из очень качественных материалов и редко требует перетяжки раньше 300 тысяч км. Львиная доля автомобилей на рынке оснащена одним из двух двигателей. Оба они пятицилиндровые. Бензиновый Т5 остается лучшим вариантом.

При должном обслуживании он легко преодолевает пробеги 400-500 тысяч км и почти не имеет слабых мест. Одно из немногих – это система регулировки фаз газораспределения. Муфты обычно требуют замены после 200-220 тысяч км.

Встречаются и машины с пятицилиндровым дизелем D5 объемом 2,4 литра. В целом это тоже надежный агрегат. Он требует регулярной промывки пакета радиаторов, которые быстро забиваются грязью. Не стоит забывать про очень высокую чувствительность к качеству топлива.

Внимание к чистоте радиаторов важно еще и для коробки передач. Шестиступенчатый автомат Aisin надежен, но не терпит проблем с охлаждением и грязной рабочей жидкости. Масло нужно обновлять каждые 60 тысяч км.

