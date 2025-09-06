Популярный в России внедорожник подешевел на сотни тысяч рублей, но есть нюанс

Внедорожник Tank 300 подешевел на российском рынке на 200 тыс. рублей

Премиум-бренд Tank, принадлежащий компании Great Wall, снизил стоимость своего наиболее доступного внедорожника Tank 300 в России.

Цены на все комплектации, выпущенные в 2024 и 2025 годах, уменьшились на 200 тысяч рублей, что составляет 3,9-4,5%.

Однако важно отметить, что одновременно прямые скидки на «прошлогодние» модели Tank 300 сократились с 350 до 150 тысяч рублей. Кроме того, для внедорожников 2025 года выпуска, получивших выгоду в 200 тысяч рублей, скидки вовсе исчезли, в результате чего фактическая стоимость модели осталась прежней.

Tank 300

Комплектация Цена Прямая выгода Adventure 2024 г.в. 4 149 000 руб. 150 000 руб. Premium 2024 г.в. 4 549 000 руб. 150 000 руб. City Adventure 2024 г.в. 4 299 000 руб. 150 000 руб. City Premium 2024 г.в. 4 749 000 руб. 150 000 руб. Adventure 2025 г.в. 4 299 000 руб. - Premium 2025 г.в. 4 699 000 руб. - City Adventure 2025 г.в. 4 449 000 руб. - City Premium 2025 г.в. 4 899 000 руб. -

Все комплектации Tank 300 оснащены одним и тем же силовым агрегатом – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

В зависимости от версии реализуется различный тип полного привода: либо жестко подключаемый Part-time, либо интеллектуальный Torque-On-Demand, также известный как «полный привод по требованию».