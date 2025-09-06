Популярный в России внедорожник подешевел на сотни тысяч рублей, но есть нюанс
Премиум-бренд Tank, принадлежащий компании Great Wall, снизил стоимость своего наиболее доступного внедорожника Tank 300 в России.
Цены на все комплектации, выпущенные в 2024 и 2025 годах, уменьшились на 200 тысяч рублей, что составляет 3,9-4,5%.
Однако важно отметить, что одновременно прямые скидки на «прошлогодние» модели Tank 300 сократились с 350 до 150 тысяч рублей. Кроме того, для внедорожников 2025 года выпуска, получивших выгоду в 200 тысяч рублей, скидки вовсе исчезли, в результате чего фактическая стоимость модели осталась прежней.
|Комплектация
|Цена
|Прямая выгода
|Adventure 2024 г.в.
|4 149 000 руб.
|150 000 руб.
|Premium 2024 г.в.
|4 549 000 руб.
|150 000 руб.
|City Adventure 2024 г.в.
|4 299 000 руб.
|150 000 руб.
|City Premium 2024 г.в.
|4 749 000 руб.
|150 000 руб.
|Adventure 2025 г.в.
|4 299 000 руб.
|-
|Premium 2025 г.в.
|4 699 000 руб.
|-
|City Adventure 2025 г.в.
|4 449 000 руб.
|-
|City Premium 2025 г.в.
|4 899 000 руб.
|-
Все комплектации Tank 300 оснащены одним и тем же силовым агрегатом – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.
В зависимости от версии реализуется различный тип полного привода: либо жестко подключаемый Part-time, либо интеллектуальный Torque-On-Demand, также известный как «полный привод по требованию».
