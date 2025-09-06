#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Популярный в России внедорожник подешевел на сотни тысяч рублей, но есть нюанс

Внедорожник Tank 300 подешевел на российском рынке на 200 тыс. рублей

Премиум-бренд Tank, принадлежащий компании Great Wall, снизил стоимость своего наиболее доступного внедорожника Tank 300 в России.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Цены на все комплектации, выпущенные в 2024 и 2025 годах, уменьшились на 200 тысяч рублей, что составляет 3,9-4,5%.

Однако важно отметить, что одновременно прямые скидки на «прошлогодние» модели Tank 300 сократились с 350 до 150 тысяч рублей. Кроме того, для внедорожников 2025 года выпуска, получивших выгоду в 200 тысяч рублей, скидки вовсе исчезли, в результате чего фактическая стоимость модели осталась прежней.

Tank 300
Tank 300
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Комплектация Цена Прямая выгода
Adventure 2024 г.в.4 149 000 руб.150 000 руб.
Premium 2024 г.в.4 549 000 руб.150 000 руб.
City Adventure 2024 г.в.4 299 000 руб.150 000 руб.
City Premium 2024 г.в.4 749 000 руб.150 000 руб.
Adventure 2025 г.в.4 299 000 руб. -
Premium 2025 г.в.4 699 000 руб. -
City Adventure 2025 г.в.4 449 000 руб. -
City Premium 2025 г.в.4 899 000 руб. -

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Все комплектации Tank 300 оснащены одним и тем же силовым агрегатом – 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

В зависимости от версии реализуется различный тип полного привода: либо жестко подключаемый Part-time, либо интеллектуальный Torque-On-Demand, также известный как «полный привод по требованию».

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 5105
06.09.2025 
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв