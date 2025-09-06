#
Ford готовит сверхмощный автомобиль для экстремальных условий: подробности

Джим Фарли: Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил

Генеральный директор Ford, Джим Фарли, рассказал о намерениях компании создать внедорожный суперкар, мощность которого будет около 1000 лошадиных сил, предназначенный для высокоскоростных заездов по пустынным маршрутам.

Проект, который находится на начальной стадии разработки, не будет заимствовать элементы из существующих моделей, таких как Porsche 911 Dakar или Lamborghini Huracán Sterrato, а предлагает оригинальный подход, основанный на опыте Ford в производстве внедорожников.

Концепция автомобиля сочетает в себе исключительную мощность и надежность, что обеспечит комфортные и безопасные поездки по песку и сложным ландшафтам.

Для создания нового суперкара Ford может опираться на разработки, использованные в F-150 Raptor и Bronco, которые уже проявили себя в гонках по пустыне.

Это будет автомобиль, который сможет составить конкуренцию самым мощным серийным автомобилям мира, при этом акцентируя внимание на внедорожных характеристиках.

На данный момент проект остаётся на уровне идеи, и детали пока что не оглашаются. Фарли охарактеризовал проект как смелый и соответствующий духу бренда Ford.

Источник:  Тарантас Ньюс
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
06.09.2025 
Фото:Unsplash
