Неубиваемые агрегаты, кузов не ржавеет — отличная иномарка за полмиллиона

Эксперт «За рулем» перечислил удачные версии Nissan Note с пробегом

Можно ли за полмиллиона на вторичке найти живучий хэтч, который не будет доставлять проблем?

Звучит фантастически, но такие варианты есть. Просто их нужно тщательно выбирать и знать удачные связки агрегатов. Как не ошибиться с выбором и купить иномарку, которая будет служить верой и правдой, не доставляя хлопот?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал российский рынок автомобилей с пробегом и выбрал несколько достойных внимания автомобилей. Один из них – Nissan Note.

Nissan Note

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Лучший вариант из Ниссанов – Tiida (первое поколение), но она дороже. Более компактный Note тоже в 600 тысяч рублей вписывается со скрипом. Модель востребованная, с хорошей репутацией, а потому даже с большими пробегами недешева. Сборка – британская.

Часть «енотов» 2012 года – второе поколение, его у нас официально не продавали. Оно и к лучшему – связка чахлого мотора 1.2 с вариатором не прельщает.

«Первый» же Note годен в любой модификации: 1.4 (88 л. с.) с механикой, 1.6 (110 л. с.) с автоматом или механикой. Моторы любят внутреннюю чистоту, иначе будут хандрить и жрать масло. Цепи привода ГРМ сдаются в интервале 150–200 тысяч км. Уточните, проводили ли регулировку тепловых зазоров.

Четырехступенчатый автомат к 200 тысячам км нуждается в чистке гидроблока, но к проблемным не относится и очень живуч. Его же в модифицированном виде применяли на Ладе Гранте.

Кузов неплохо противостоит коррозии, со стороны днища ситуация хуже. Жидковата для корявых дорог подвеска, зато кое-что в ней подходит от Ларгуса/Логана. В целом надежная машина без особых болячек и стабильно доживает до 300–350 тысяч км.

У Тииды, к слову, этот же мотор 1.6 с теми же коробками – если попадется, не проходите мимо.

Интерьер Nissan Note

С остальными доступными и крепкими иномарками из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.