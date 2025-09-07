Новая версия легендарного японского купе поступила в продажу

Honda Prelude с гибридной установкой e:HEV поступила в продажу в Японии

С 5 сентября в Японии началась продажа нового спортивного купе Honda Prelude, которое оснащено гибридной силовой установкой e:HEV.

Водительское кресло обеспечивает необходимую поддержку для активного вождения, тогда как пассажирское кресло сконструировано с акцентом на комфорт.

Внутреннее наполнение автомобиля включает премиальную аудиосистему Bose с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль и мультимедийный экран размером 9 дюймов.

Honda Prelude

Гибридный агрегат работает на базе 2,0-литрового двигателя и использует технологию S+ Shift, что позволяет имитировать 8-ступенчатую трансмиссию с быстрым откликом и чётким переключением.

Автомобиль предлагает три режима вождения: Sport, GT и Comfort, а также настраиваемый индивидуальный режим, позволяющий водителям адаптировать характеристики силовой установки, подвески, рулевого управления, круиз-контроля и звучание двигателя. Цена Honda Prelude в Японии составит 6 179 800 иен (примерно 3,4 миллиона рублей).