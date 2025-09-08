Стало понятно, как россияне на самом деле относятся к китайским авто

Самыми узнаваемыми китайскими марками стали Haval, Chery и Geely

Около 78% респондентов за последние годы изменили свое отношение к китайскому автопрому к лучшему, при этом более 43% считают цены на китайские автомобили завышенными, выяснилось в ходе опроса, проведенного Финтех-сервисом ПСБ Финанс (бренд CarMoney).

Самыми узнаваемыми китайскими марками с большим отрывом стали Haval, Chery и Geely – около 90% респондентов знакомы с этими брендами. Чуть менее популярны у россиян марки Changan и Exeed (более 63% участников опроса).

Более половины признались, что знакомы или слышали о марках Omoda и Jetour (57% и 52% опрошенных, соответственно). Чуть более 48% слышали об автомобилях Tank. Автобренды GAC и Jaecoo известны менее трети опрошенных (30% и 27% голосов).

В плане надежности больше всего доверия у россиян вызывает бренд Exeed – по этой категории он оказался лидером опроса. За ним следуют марки Haval, Chery и Geely. Замыкает пятерку самых надежных китайских марок, по мнению участников опроса, автобренд Omoda.

Во второй пятерке места расположились следующим образом: впереди Tank и Jetour, а с большим отставанием замыкают рейтинг Changan, Jaecoo и GAC.

В числе сильных сторон (допускалось несколько вариантов ответа) большинство назвали высокую технологичность китайских авто и наличие в моделях многочисленных функций (88% опрошенных), а также современный дизайн (82%). Про невысокие цены в качестве преимуществ китайских авто упомянули 35% респондентов, про комфорт – 23,5%. Среди слабых сторон чаще всего называли невысокую надежность (83,3% респондентов), проблемы с качеством сборки (52%).

При этом более 43% участников опроса считают цены на китайские автомобили завышенными.

Из-за проблем с качеством и запчастями большинство участников опроса считают, что китайские автомобили сложно и дорого содержать. Среди проблем в обслуживании 38,9% респондентов назвали сложности с ремонтом китайских авто, 22,2% – дорогие запчасти. При этом 13,1% считают, что проблем с ремонтом китайских автомобилей быть не должно, а около 11% не видят проблем с запчастями к ним.