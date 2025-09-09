На российском рынке появился новый стильный европейский кроссовер

«Автодом»: в Россию привезли партию Mini Countryman S по цене от 6,5 млн рублей

В России стал доступен для покупки новый Mini Countryman S, сообщает дилерский холдинг «Автодом».

Mini Countryman S

По информации дилера, начальная стоимость автомобиля составляет 6,5 млн рублей, а максимальная – 7,7 млн рублей. Кроссоверы завозятся путем параллельного импорта.

Все продаваемые в России экземпляры Countryman S оснащены 2-литровым двигателем мощностью 204 л.с., а также имеют роботизированную коробку передач и полный привод.

Mini Countryman S

Официально новое поколение Mini Countryman было представлено в 2023 году. Хотя компания анонсировала полный переход на электрические автомобили, версии с двигателями внутреннего сгорания также остались в продаже.

Интерьер Mini Countryman S

Модель получила обновленный внешний вид, в котором, впервые за всю историю, исчезли круглые передние фары. Задние фонари остались в виде британского флага, но дизайн стал более лаконичным, с минимальным количеством декоративных элементов.

Ранее в Россию была завезена спортивная версия Mini Countryman в модификации John Cooper Works (JCW) по цене 10 350 000 рублей. Этот автомобиль оборудован бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, который развивает мощность 300 л.с.

