#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

На российском рынке появился новый стильный европейский кроссовер

«Автодом»: в Россию привезли партию Mini Countryman S по цене от 6,5 млн рублей

В России стал доступен для покупки новый Mini Countryman S, сообщает дилерский холдинг «Автодом».

Mini Countryman S
Mini Countryman S

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

По информации дилера, начальная стоимость автомобиля составляет 6,5 млн рублей, а максимальная – 7,7 млн рублей. Кроссоверы завозятся путем параллельного импорта.

Все продаваемые в России экземпляры Countryman S оснащены 2-литровым двигателем мощностью 204 л.с., а также имеют роботизированную коробку передач и полный привод.

Mini Countryman S
Mini Countryman S

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Официально новое поколение Mini Countryman было представлено в 2023 году. Хотя компания анонсировала полный переход на электрические автомобили, версии с двигателями внутреннего сгорания также остались в продаже.

Интерьер Mini Countryman S
Интерьер Mini Countryman S

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Модель получила обновленный внешний вид, в котором, впервые за всю историю, исчезли круглые передние фары. Задние фонари остались в виде британского флага, но дизайн стал более лаконичным, с минимальным количеством декоративных элементов.

Ранее в Россию была завезена спортивная версия Mini Countryman в модификации John Cooper Works (JCW) по цене 10 350 000 рублей. Этот автомобиль оборудован бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, который развивает мощность 300 л.с.

Источник:  «Автодом»
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mini
Количество просмотров 183
09.09.2025 
Фото:Mini
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mini Countryman

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв