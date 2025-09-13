#
Эти практичные, комфортные и проверенные временем модели идеально подходят для водителей 60+

Клуб ADAC назвал лучшие подержанные автомобили для водителей старшего возраста

С возрастом приоритеты в выборе автомобиля меняются: на первый план выходят комфорт, простота управления, удобство посадки и надежность.

Идеальный вариант – проверенный подержанный автомобиль, который сочетает в себе эти качества без заоблачной цены нового. Немецкий автомобильный клуб (ADAC) назвал такие модели, исключив из списка проблемные варианты с ненадежными трансмиссиями или сложной электроникой.

Бюджет до €15 000: практичность превыше всего

В этом диапазоне царит непревзойденная по практичности Opel Meriva B (2010–2017). Ее уникальные задние двери, открывающиеся на 90 градусов, и трансформируемый салон делают посадку и перевозку багажа невероятно легкими. Технически автомобиль очень надёежен, а гидромеханический автомат»здесь долговечнее роботизированных коробок конкурентов. Для любителей стиля кроссоверов отлично подойдет Honda CR-V.

Этот неприхотливый внедорожник славится безотказными бензиновыми двигателями, просторным салоном и предсказуемой управляемостью.

Бюджет до €20 000: комфорт и статус

Здесь лидерами являются Mercedes B-Klasse и VW Golf Sportsvan (ранее Golf Plus). Оба созданы для комфорта: они предлагают пространство более крупного автомобиля в компактных габаритах, что облегчает парковку. Мерседес поражает качеством отделки, тишиной и узнаваемой плавностью хода. Golf Sportsvan не уступает в практичности, а его интерфейсы управления интуитивно понятны.

Бюджет до €30 000: современность и универсальность

Для тех, кто ценит практичность и гарантию, идеален Hyundai Tucson. У него просторный салон, современный дизайн и часто есть остатки длительной заводской гарантии (5 лет без ограничения пробега, возможно еще и продление гарантии), что обеспечивает спокойствие владельцу.

Бюджет до €40 000: премиум-класс на долгие годы

В этой категории можно выбрать автомобиль, который будет радовать долгие годы своим вневременным дизайном и высоким качеством. Volvo XC60 второго поколения (с 2017 года) – эталон безопасности и скандинавского стиля.

Он тихий, комфортный, а его интерфейс с большим экраном логичен и удобен. Относительно большой выбор гибридных версий также придется по вкусу многим. Audi Q5 (2-го поколения, 2017–2024) – образец немецкой инженерии: тут безупречная сборка, элегантный салон и широкий выбор надежных двигателей.

Источник:  Auto, Motor und Sport
