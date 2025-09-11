В России изменилась система проверок автобусных компаний

Новые правила для автобусов: меньше проверок для надежных перевозчиков

Теперь контроль станет более строгим для ненадежных перевозчиков и, наоборот, более мягким для тех, кто работает добросовестно.

Перевозка пассажиров автобусами, требующая лицензии, теперь приравнена по уровню потенциальной опасности к перевозке опасных грузов. Оба вида деятельности отнесены к высшей категории тяжести («А»), тогда как ранее пассажирские перевозки относились к менее строгой категории («Б»).

Контролирующие органы сосредоточатся на компаниях с плохой репутацией и высоким риском нарушений и не будут отвлекаться на добросовестных перевозчиков.

Компании, которые работают без нарушений, получат больше свободы от частых плановых проверок, что позволит им сосредоточиться на улучшении качества обслуживания пассажиров.

Оговорены обязательные профилактические визиты к перевозчикам. Это значит, что инспекторы будут не только искать нарушения, но и помогать компаниям их не допускать, советуя, как улучшить работу.

Для каждой автобусной компании определят категорию риска – от высокой до низкой. От этого зависит, как часто к ним будут приходить с проверками.

Высокий риск – самые строгие и частые проверки – до одной в год (выездная проверка, контрольная закупка и т.д.) плюс обязательный профилактический визит ежегодно.

Значительный и средний риск – плановых проверок не будет, но проверяющие органы будут проводить обязательные профилактические визиты для консультаций и предупреждения проблем. При этом плановые контрольные (надзорные) мероприятия не требуются.