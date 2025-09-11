В Россию приехала недорогая семиместная Toyota. Она дешевле «китайцев»

В РФ завезли семиместные компактвэны Toyota Veloz по цене от 2,9 млн рублей

Компактвэн Toyota Veloz завозят в Россию по параллельному импорту, и, как выяснилось, это предложение может быть выгоднее актуальных китайских кроссоверов.

В то время как цены на новые семиместные Chery или Geely стартуют с 3 млн рублей, а за GAC GS8 просят от 4,5 млн, Veloz находят в объявлениях на классифайдах по цене от 2,89 млн рублей за автомобиль под заказ из ОАЭ. Уже пригнанные экземпляры в наличии предлагаются, в среднем, за 3,1–3,5 млн рублей.

Toyota Veloz

За эти деньги покупатель получает современный автомобиль с цифровой приборной панелью, 9-дюймовым экраном мультимедиа с Apple CarPlay, климат-контролем и широким набором опций. В основе машины – проверенный 1,5-литровый двигатель на 106 л.с., вариатор и передний привод, обеспечивающий расход топлива около 5-7 л на 100 км.

Toyota Veloz

Toyota Veloz позиционируется как более статусная версия модели Avanza и отличается удлиненным кузовом, агрессивным дизайном, большими колесами и более солидным оснащением салона.