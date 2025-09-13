Мощный мотор, низкий расход, богатое оснащение — новый современный седан

Changan представил седан Nevo A06 в двух модификациях

Компания Changan анонсировала новый седан Nevo A06, который будет доступен в двух вариантах: полностью электрическом (BEV) и с увеличенным запасом хода (EREV).

Автомобиль оснащен аккумулятором типа 6C, позволяющим зарядить батарею с 30% до 80% за 9 минут, или с 10% до 80% за 12 минут. Nevo A06 создан на базе платформы Changan SDA и имеет размеры 4885×1916×1496 мм с колёсной базой 2922 мм.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,217. Кузов включает лидар, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер для помощи водителю уровня 2.

Changan Nevo A06

Электрическая версия седана представлена в двух мощностных вариантах – 210 кВт (282 л.с.) и 120 кВт (161 л.с.). Также предлагаются три типа литий-железо-фосфатных аккумуляторов с емкостью 42,12; 51,48 и 63,18 кВт∙ч, позволяющих проехать 420, 510 и 630 км соответственно по циклу CLTC.

Высокопроизводительная модель разгоняется до 60 км/ч за 6 секунд благодаря высоковольтной платформе SiC на 800 В. Модель EREV оборудована 1,5-литровым двигателем мощностью 72 кВт (97 л.с.) и электромотором на 120 кВт, обеспечивая 180 км пробега на электричестве (по WLTC).

Changan Nevo A06

Интерьер Nevo A06 включает 256-цветную подсветку и аудиосистему с 20 динамиками. В более дорогой комплектации имеется холодильник объёмом 9,5 л, работающий в диапазоне температур от -5°C до 50°C, а также задние сиденья с возможностью регулировки спинки, подогрева, вентиляции и массажа. Объём багажника составляет 101 л спереди и 656 л сзади. Ожидается, что модель поступит в продажу в конце 2025 года.