#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

На рынке практичных лифтбеков появился перспективный игрок из Турции

Турецкая Togg представила электрический лифтбек T10F на IAA Mobility 2025

На автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене турецкая компания Togg представила свой новый электрический лифтбек T10F.

Togg T10F
Togg T10F

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Эта модель относится к среднеразмерному классу и по габаритам схожа со Skoda Octavia, при этом она унаследовала элементы дизайна от кроссовера T10X. Основное отличие заключается в передней части автомобиля: вместо традиционной решетки радиатора установлена глянцевая накладка.

Интерьер T10F выполнен в том же стиле, что и у T10X, включая широкоформатный экран медиасистемы размером 29 дюймов, парящий центральный тоннель с селектором трансмиссии и отдельный сенсорный дисплей для управления климат-контролем.

Togg T10F
Togg T10F
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Автомобиль также оборудован рядом электронных помощников, в том числе автопилотом, который работает в пробках на скорости до 15 км/ч. Объем багажного отделения составляет 500 литров, что увеличивается до 1350 литров при сложенных задних сиденьях.

Базовая версия автомобиля с задним приводом оснащена электромотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,2 секунды. Батарея на 52,4 кВтч обеспечивает запас хода в 350 км, тогда как опциональная версия на 88,5 кВтч позволяет проехать до 600 км.

Togg T10F
Togg T10F

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Полный привод у T10F доступен благодаря двум моторам, которые обеспечивают мощность в 435 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Этот вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды, при этом обеспечения запас в 530 км с аккумулятором на 88,5 кВтч. Зарядка аккумулятора с 20% до 80% занимает всего 28 минут при максимальной мощности зарядки 180 кВт.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 108
13.09.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0