На рынке практичных лифтбеков появился перспективный игрок из Турции

Турецкая Togg представила электрический лифтбек T10F на IAA Mobility 2025

На автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене турецкая компания Togg представила свой новый электрический лифтбек T10F.

Togg T10F

Эта модель относится к среднеразмерному классу и по габаритам схожа со Skoda Octavia, при этом она унаследовала элементы дизайна от кроссовера T10X. Основное отличие заключается в передней части автомобиля: вместо традиционной решетки радиатора установлена глянцевая накладка.

Интерьер T10F выполнен в том же стиле, что и у T10X, включая широкоформатный экран медиасистемы размером 29 дюймов, парящий центральный тоннель с селектором трансмиссии и отдельный сенсорный дисплей для управления климат-контролем.

Togg T10F

Автомобиль также оборудован рядом электронных помощников, в том числе автопилотом, который работает в пробках на скорости до 15 км/ч. Объем багажного отделения составляет 500 литров, что увеличивается до 1350 литров при сложенных задних сиденьях.

Базовая версия автомобиля с задним приводом оснащена электромотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,2 секунды. Батарея на 52,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 350 км, тогда как опциональная версия на 88,5 кВт∙ч позволяет проехать до 600 км.

Togg T10F

Полный привод у T10F доступен благодаря двум моторам, которые обеспечивают мощность в 435 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Этот вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды, при этом обеспечения запас в 530 км с аккумулятором на 88,5 кВт∙ч. Зарядка аккумулятора с 20% до 80% занимает всего 28 минут при максимальной мощности зарядки 180 кВт.