Глава дилеров бьет тревогу из-за нашествия китайских марок

Подщеколдин: Рынок перегружен автомарками, покупателям хватило бы и 20 брендов

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на выставке «Авто+Автомеханика» в Санкт-Петербурге высказал тревогу дилерского сообщества по поводу состояния рынка.

По его словам, российский авторынок, сократившийся на четверть, сегодня перегружен беспрецедентным количеством китайских брендов – их насчитывается около 65. Для сравнения, до 2022 года всех марок вместе взятых было не больше шестидесяти.

Такое изобилие лишь дезориентирует покупателей, которые зачастую просто не слышали названия многих компаний и не могут отличить хороший бренд от плохого. Ситуацию усугубляет политика самих производителей: например, у Chery представлено целых 9 суббрендов с почти идентичными моделями. По мнению Подщеколдина, для комфортного выбора потребителям было бы достаточно всего двадцати игроков на рынке.

Проблема усугубляется и гигантской дилерской сетью: в России открыто около 2500 салонов, продающих китайские автомобили. Для нынешнего уровня продаж это явный переизбыток.

Большинство из них едва сводят концы с концами, продавая меньше 10 машин в месяц, тогда для рентабельности нужно минимум 30.

Лишь единицы, такие как ретейлеры Haval или Chery, показывают приемлемые результаты. Из-за мизерных продаж дилеры не могут сформировать парк для сервисного обслуживания и лишены будущих заработков на запчастях и ремонте, оставаясь в убытке. При этом китайские бренды продолжают агрессивно наращивать свое присутствие, размещая по несколько десятков дилерских центров в одном только городе.

Алексеева Елена
12.09.2025 
