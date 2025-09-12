Стало известно, сколько россияне готовы потратить на каско для своей машины

Банки.ру: 42% заявок приходится на каско стоимостью от 10 до 30 тыс. рублей

Банки.ру выяснили, сколько автовладельцы готовы заплатить за каско и от каких рисков страхуют авто в 2025 году.

Большая доля заявок (42%) приходится на каско стоимостью от 10 до 30 тыс. руб., а каждый девятый россиянин готов заплатить за полис более 70 тыс. руб, – выяснили аналитики финансового маркетплейса.

При этом в большинстве случаев автовладельцы застраховали свой транспорт от угона – 98%, от нанесения ущерба – 54%, от гибели авто – 53%.

В топ автомобильных марок, на которые чаще всего оформляли полис, вошли Chery, Haval, Kia, Geely и Lada. Дороже всего каско обошлось владельцам Land Rover – 147,6 тыс. руб.

Средняя стоимость полиса каско в первой половине 2025 года составила 37,3 тыс. руб. В аналогичном периоде 2024-го показатель составлял 44,5 тыс. руб. Снижение стоимости в годовом сравнении можно объяснить сразу несколькими факторами: во-первых, сохраняют популярность программы мини-каско и договоры с франшизой, которые стоят меньше «обычных» полисов.

Во-вторых, финансовый маркетплейс дает страховщикам возможность более тщательного скоринга, как следствие, наиболее привлекательным клиентам предлагают более выгодные условия. Дороже всего страховка стоила в феврале – 40,4 тыс. руб., а дешевле всего в июне – 34,3 тыс. руб.

Ежемесячно россияне оставляли примерно одинаковое число заявок на оформление полиса. Самый популярный период для подачи заявок — март-май (54% заявок).

42% автовладельцев оформляли каско стоимостью от 10 до 30 тыс. руб. На втором месте по популярности каско за 30-50 тыс. руб. – 25%. Меньшинство готовы заплатить за каско больше 90 тыс. руб. – таких полисов россияне приобрели всего 5%.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube