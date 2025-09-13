#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Mercedes-Benz анонсировал дешевую версию Гелендвагена

Mercedes-Benz представил тизер нового Baby G-Class на выставке IAA

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что расширяет линейку G-класса, выпуская нового «малыша G-Class» (Baby G-Class), который, вероятно, получит другое серийное название.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Этот автомобиль будет меньше существующего Mercedes G-класса и предложит более доступную цену. Его запуск ожидается в течение ближайших нескольких лет, а пока производитель продемонстрировал тизер на выставке IAA.

Как сообщили в компании, новый G-Wagen будет сохранять все внедорожные возможности, которые покупатели ассоциируют с G-классом. Автомобиль будет построен на новой специально разработанной рамной платформе. Главный технический директор марки Маркус Шефер охарактеризовал эту платформу как «миниатюрное шасси с лестничной рамой». Он отметил, что для того, чтобы модель соответствовала названию G-Wagen, она должна быть уникальной и аутентичной.

Baby G-Class
Baby G-Class
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
«G – это совершенно особенный, аутентичный автомобиль, и Mini G должен быть аутентичным. Поэтому я не могу просто взять платформу, я не могу взять существующую платформу, я должен создать свою собственную. Это совершенно новая разработка. Со временем, просто оценивая возможности автомобиля и то, для чего он нужен, я всё больше приходил к выводу, что всё должно быть уникальным, вся верхняя часть кузова и всё остальное. Знаете, я даже дверную ручку из [текущего] портфолио взять не могу, потому что у G-класса такие уникальные дверные ручки», – сказал Шефер.

Руководитель отдела дизайна Mercedes Гордон Вагенер подчеркнул, что компактный G-Wagen будет немного отличаться от своего предшественника, однако при этом сохранит узнаваемый угловатый силуэт.

Источник:  Carbuzz
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz | Unsplash
Количество просмотров 98
13.09.2025 
Фото:Mercedes-Benz | Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3