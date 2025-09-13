Mercedes-Benz анонсировал дешевую версию Гелендвагена

Mercedes-Benz представил тизер нового Baby G-Class на выставке IAA

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что расширяет линейку G-класса, выпуская нового «малыша G-Class» (Baby G-Class), который, вероятно, получит другое серийное название.

Этот автомобиль будет меньше существующего Mercedes G-класса и предложит более доступную цену. Его запуск ожидается в течение ближайших нескольких лет, а пока производитель продемонстрировал тизер на выставке IAA.

Как сообщили в компании, новый G-Wagen будет сохранять все внедорожные возможности, которые покупатели ассоциируют с G-классом. Автомобиль будет построен на новой специально разработанной рамной платформе. Главный технический директор марки Маркус Шефер охарактеризовал эту платформу как «миниатюрное шасси с лестничной рамой». Он отметил, что для того, чтобы модель соответствовала названию G-Wagen, она должна быть уникальной и аутентичной.

Baby G-Class

«G – это совершенно особенный, аутентичный автомобиль, и Mini G должен быть аутентичным. Поэтому я не могу просто взять платформу, я не могу взять существующую платформу, я должен создать свою собственную. Это совершенно новая разработка. Со временем, просто оценивая возможности автомобиля и то, для чего он нужен, я всё больше приходил к выводу, что всё должно быть уникальным, вся верхняя часть кузова и всё остальное. Знаете, я даже дверную ручку из [текущего] портфолио взять не могу, потому что у G-класса такие уникальные дверные ручки», – сказал Шефер.

Руководитель отдела дизайна Mercedes Гордон Вагенер подчеркнул, что компактный G-Wagen будет немного отличаться от своего предшественника, однако при этом сохранит узнаваемый угловатый силуэт.