В России появился надежный рамный «японец»: сколько за него просят?

Продажи новых пикапов Nissan Navara возобновились в РФ по цене от 3,3 млн рублей

В России вновь начали продавать пикапы Nissan Navara, которые отсутствовали на рынке с 2015 года. Сейчас рамные «грузовички» четвертого поколения (D23) доступны как в наличии, так и под заказ. Цены на них стартуют примерно от 3 300 000 рублей.

Nissan Navara

Новейший Nissan Navara за 3 300 000 рублей является одним из самых доступных предложений на популярных сайтах объявлений. Для сравнения, модель GWM Poer в минимальной комплектации стоит уже 3 549 000 рублей, а новая версия JAC T9 стартует от 3 599 000 рублей.

За 3 300 000 рублей компания из Владивостока предлагает новый Nissan Navara с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и автоматической коробкой передач. Судя по фотографиям, комплектация включает кожаный салон, многофункциональный кожаный руль, крупный цветной дисплей, мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль, литые диски и множество других функций.

Интерьер Nissan Navara

Бензиновая версия Навары, имеющая 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 168 л.с. с автоматикой, предлагается за 3 600 000 рублей, а 190-сильный вариант с аналогичным мотором будет стоить 3 700 000 рублей.

Цены на автомобили из наличия традиционно выше. Наименьшую стоимость уже привезенного пикапа можно встретить в Казани – там за бензиновую версию мощностью 190 л.с. с механикой просят 3 950 000 рублей. В Абакане аналогичная модель оценена в 4 180 000 рублей, в Сочи – в 4 300 000 рублей, а у крупных дилеров в Москве и Тольятти цены начинаются от 4 400 000 и 4 850 000 рублей соответственно.

Стоит отметить, что Nissan Navara прошел множество тестов и получил от VehicleScore 776 из 999 баллов по надежности. Также в 2022 году эта модель была удостоена титула «Южноафриканский автомобиль года» в категории 4×4 Double Cab.