#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

В России появился надежный рамный «японец»: сколько за него просят?

Продажи новых пикапов Nissan Navara возобновились в РФ по цене от 3,3 млн рублей

В России вновь начали продавать пикапы Nissan Navara, которые отсутствовали на рынке с 2015 года. Сейчас рамные «грузовички» четвертого поколения (D23) доступны как в наличии, так и под заказ. Цены на них стартуют примерно от 3 300 000 рублей.

Nissan Navara
Nissan Navara

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Новейший Nissan Navara за 3 300 000 рублей является одним из самых доступных предложений на популярных сайтах объявлений. Для сравнения, модель GWM Poer в минимальной комплектации стоит уже 3 549 000 рублей, а новая версия JAC T9 стартует от 3 599 000 рублей.

За 3 300 000 рублей компания из Владивостока предлагает новый Nissan Navara с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и автоматической коробкой передач. Судя по фотографиям, комплектация включает кожаный салон, многофункциональный кожаный руль, крупный цветной дисплей, мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль, литые диски и множество других функций.

Интерьер Nissan Navara
Интерьер Nissan Navara

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Бензиновая версия Навары, имеющая 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 168 л.с. с автоматикой, предлагается за 3 600 000 рублей, а 190-сильный вариант с аналогичным мотором будет стоить 3 700 000 рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Цены на автомобили из наличия традиционно выше. Наименьшую стоимость уже привезенного пикапа можно встретить в Казани – там за бензиновую версию мощностью 190 л.с. с механикой просят 3 950 000 рублей. В Абакане аналогичная модель оценена в 4 180 000 рублей, в Сочи – в 4 300 000 рублей, а у крупных дилеров в Москве и Тольятти цены начинаются от 4 400 000 и 4 850 000 рублей соответственно.

Стоит отметить, что Nissan Navara прошел множество тестов и получил от VehicleScore 776 из 999 баллов по надежности. Также в 2022 году эта модель была удостоена титула «Южноафриканский автомобиль года» в категории 4×4 Double Cab.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 2114
13.09.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Navara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв