Хорошо знакомый семейный кроссовер получил новую комплектацию

Chery Tiggo 8 Pro в новой версии Luxury Edition+ будет стоить от 1,56 млн рублей

Компания Chery представила обновленную версию кроссовера Tiggo 8 Pro под названием Luxury Edition+.

Chery Tiggo 8 Pro Luxury Edition+

Автомобиль получил несколько изменений в дизайне: решетка радиатора теперь оформлена в хромированном стиле с точечной матрицей, в бампере появились вентиляционные отверстия трапециевидной формы, а фары соединены хромированной полоской.

Tiggo 8 PRO Luxury Edition+ занимает промежуточное место между комплектациями Luxury и Premium.

Chery Tiggo 8 Pro Luxury Edition+

По сравнению с модификацией Luxury здесь добавлены подогрев передних сидений, Bluetooth-ключ, а также коленная подушка безопасности для водителя и боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда. Автомобиль доступен как в 5-, так и в 7-местной версии.

Chery Tiggo 8 Pro Luxury Edition+

В обновленной версии Tiggo 8 PRO используется 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость автомобиля составляет 132,9 тыс. юаней (примерно 1,56 млн рублей), однако первые покупатели могут рассчитывать на скидку до 33 тыс. юаней (390 тыс. рублей).