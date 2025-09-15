Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?

Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary выходит в продажу 22 сентября

Презентован кроссовер Honda CR-V Global 30th Anniversary, который начнут продавать в Китае с 22 сентября.

Рекомендуем 7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Модель получила обновлённые цвета кузова и увеличенный центральный экран размером 12,3 дюйма на консоли, а также другие улучшения. Текущая линейка CR-V доступна в бензиновой, гибридной e:HEV и плагин-гибридной e:PHEV версиях с ценами от 26 000 долларов.

Автомобиль имеет размеры: длина 4703 мм, ширина 1866 мм, высота 1680 мм, колёсная база 2700 мм.

Внутри расположен центральный дисплей с навигацией Honda Connect 3.0. Бензиновая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 142 кВт и моментом 243 Н·м, который работает совместно с вариатором CVT.

Honda CR-V

Гибрид e:HEV сочетает в себе 2,0-литровый атмосферный двигатель (110 кВт, 183 Н·м) с электромотором (135 кВт, 335 Н·м).

Версия e:PHEV использует аналогичную гибридную систему с 2,0-литровым двигателем (110 кВт) и электродвигателем (135 кВт), а также литий-ионную батарею ёмкостью 17,7 кВт∙ч, позволяющую проезжать до 73 км на электрической энергии по циклу WLTC.

Honda CR-V