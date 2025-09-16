Добротный Volkswagen с надежными агрегатами можно купить в России по цене Весты
Одним из доступных способов приобретения бюджетного Volkswagen сейчас является альтернативный импорт. Автодилеры из различных городов России предлагают купить новые седаны Lavida XR с китайского рынка, цены на которые начинаются от 1 450 000 рублей.
Для сравнения, седан Lada Vesta, без учета возможных наценок, даже в базовой комплектации Comfort стоит 1 459 900 рублей, в то время как цена на топовую версию Techno с мощностью 122 л.с. достигает 1 966 000 рублей.
Самая низкая цена на новый Volkswagen Lavida XR – 1 450 000 рублей, которую предлагает компания из Владивостока за комплектацию Outstanding. Судя по фото, в нее входят тканевая обивка сидений, цифровая панель приборов, медиасистема с сенсорным экраном, кондиционер, электростеклоподъемники в четырех дверях и 15-дюймовые легкосплавные диски.
В Севастополе аналогичный автомобиль можно заказать за 1 750 000 рублей, в Воронеже его можно ожидать через 4-6 недель за 1 895 000 рублей, а в Тюмени максимальная стоимость с доставкой составляет 1 930 000 рублей.
Все Volkswagen Lavida XR имеют идентичные технические характеристики. Они оборудованы 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. MPI, который является потомком атмосферного мотора CWVA объемом 1,6 литра от моделей Skoda и Volkswagen, выпущенных для российского рынка. Этот двигатель работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом.
