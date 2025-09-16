Добротный Volkswagen с надежными агрегатами можно купить в России по цене Весты

В РФ стартовали продажи седанов Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей

Одним из доступных способов приобретения бюджетного Volkswagen сейчас является альтернативный импорт. Автодилеры из различных городов России предлагают купить новые седаны Lavida XR с китайского рынка, цены на которые начинаются от 1 450 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR

Для сравнения, седан Lada Vesta, без учета возможных наценок, даже в базовой комплектации Comfort стоит 1 459 900 рублей, в то время как цена на топовую версию Techno с мощностью 122 л.с. достигает 1 966 000 рублей.

Самая низкая цена на новый Volkswagen Lavida XR – 1 450 000 рублей, которую предлагает компания из Владивостока за комплектацию Outstanding. Судя по фото, в нее входят тканевая обивка сидений, цифровая панель приборов, медиасистема с сенсорным экраном, кондиционер, электростеклоподъемники в четырех дверях и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

В Севастополе аналогичный автомобиль можно заказать за 1 750 000 рублей, в Воронеже его можно ожидать через 4-6 недель за 1 895 000 рублей, а в Тюмени максимальная стоимость с доставкой составляет 1 930 000 рублей.

Все Volkswagen Lavida XR имеют идентичные технические характеристики. Они оборудованы 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. MPI, который является потомком атмосферного мотора CWVA объемом 1,6 литра от моделей Skoda и Volkswagen, выпущенных для российского рынка. Этот двигатель работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом.