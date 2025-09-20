#
Hyundai показал концепт нового компактного хэтчбека

Hyundai представил концепт IONIQ 3 на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене

Компания Hyundai анонсировала концептуальный автомобиль Concept Three – компактный электрический хэтчбек, который станет основой серийного IONIQ 3.

Премьера модели состоялась на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене. Автомобиль разработан в новой дизайн-концепции Art of Steel и выделяется аэродинамичным профилем под названием Aero Hatch. IONIQ 3 позиционируется как более компактная и доступная версия модели IONIQ 5.

Производство IONIQ 3 планируется начать в первой половине 2026 года на фабрике в Турции. По габаритам и классу он будет конкурировать с Volkswagen ID.3 и Kia EV3, которые известны в сегменте электромобилей. Hyundai также ведет обсуждение о возможности создания спортивной версии IONIQ 3 с индексом N, как это сделано для моделей IONIQ 5 N и IONIQ 6 N, хотя официального подтверждения пока нет.

Концепт Hyundai IONIQ 3
Концепт Hyundai IONIQ 3
Габариты Concept Three составляют примерно 4,3 метра в длину, 1,9 метра в ширину и 1,4 метра в высоту, с колесной базой 2,7 метра.

Внутри автомобиля акцент сделан на минимализм и цифровые технологии – центральный 24-дюймовый экран, инновационные элементы управления и интеграция с Apple CarPlay Ultra. Hyundai намеревается адаптировать дизайн и функциональные возможности под предпочтения европейских пользователей.

Ожидается, что IONIQ 3 будет оснащен аккумуляторами емкостью около 58 и 81 кВт·ч, что обеспечит запас хода от 418 до 587 километров по стандарту WLTP. Зарядка будет поддерживать мощность до 130 кВт, что позволит получить примерно 160 километров пробега за 20 минут. Модель ориентирована на сегмент компактных электромобилей с акцентом на городское использование и экологию.

Источник:  Electrek
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
20.09.2025 
Фото:Hyundai
