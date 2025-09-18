Озвучена главная причина роста рынка коммерческого транспорта РФ в сентябре

Эксперты предрекли российскому рынку LCV небольшой рост из-за повышения субсидий

В сентябре повышение субсидии по программе льготного лизинга может немного увеличить спрос на российском рынке коммерческого транспорта, однако резкого роста продаж это не вызовет.

Причинами этого являются высокие ставки Центрального банка и низкие тарифы на перевозки, которые растут из-за увеличения расходов на топливо, зарплаты водителей и платные дороги. В таких условиях компании обновляют свой автопарк постепенно, не желая расширять его.

Об этом сообщил директор направления «Азия» компании GTS Максим Шишко в интервью агентству «Автостат». Он отметил, что у крупных транспортных компаний значительная часть автомобилей остается недозагруженной, и клиенты сосредоточены на поддержании своих текущих машин в хорошей технической форме.

Свою точку зрения высказал и руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Он сказал, что субсидируемые легкие коммерческие автомобили (LCV) составляют более 60% среди всех продаж в данном сегменте. Хотя он не ожидает удвоения продаж в ответ на увеличение субсидии, Корнев прогнозирует рост на 15-20%. Он также упомянул, что субсидия теперь распространяется на все автомобили сегмента LCV 2024 года, что дополнительно стимулирует продажу техники прошлых лет.

Мария Габуния, директор по маркетингу компании «Интерлизинг», сообщила, что около 40% всех продаж легкого коммерческого транспорта в России приходятся на программу льготного лизинга, и этот показатель остается стабильным на протяжении года. Она также отметила, что временная скидка до 20% в сентябре может увеличить долю льготного лизинга на рынке LCV до 50-60%. Это связано с ограниченным сроком действия повышенной субсидии, создающей ощущение срочности и побуждающей бизнес быстрее принимать решения о покупке.

Анастасия Красильникова, директор департамента аналитики и сбытовой политики компании «Современные транспортные технологии», подчеркнула, что скидка на лизинг является эффективным инструментом для стимулирования спроса, хотя ее успех зависит от продолжительности действия.

Наконец, управляющий директор компании «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов подытожил, что увеличение скидки может существенно увеличить продажи на короткий срок, но после исчерпания госфинансирования спрос, вероятнее всего, снизится. Покупатели будут ожидать возобновления субсидий и отложат часть своих покупок.