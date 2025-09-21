Почти космолет: это новая кабина БЕЛАЗа!

БЕЛАЗ представил кабину карьерного самосвала нового поколения

БЕЛАЗ показал, как будет выглядеть кабина на карьерных самосвалах ближайшего будущего.

Кабина нового поколения разработана на основе информации от более чем 40 водителей карьерных самосвалов разных марок, отмечают в пресс-службе БЕЛАЗа. Разработка велась в рекордные сроки: от идеи до воплощения в металле прошло 383 дня. Главной задачей при проектировании было повышение эргономики места водителя, от которой зависит эффективность работы.

В кабине реализовано 57 ключевых изменений: регулируемый по глубине педальный узел, увеличенный на 15% световой проем кабины, охлаждаемый ящик для хранения, сидения с трехточечными ремнями безопасности и пневмоподвеской, планшет 10" с предустановленной системой интеллектуального мониторинга и многое другое.

Одну такую кабину уже полностью собрали и установили на БЕЛАЗ-7513D, который проходит испытания на заводском полигоне. Уже есть первые отклики от привлеченных к тестам водителей – их реакция весьма положительная. БЕЛАЗ-7513D с новой кабиной планируется в ближайшее время отправить в один из угольных разрезов на тестовую эксплуатацию, а в 2026 году – запустить серийное производство самосвалов грузоподъемностью от 55 до 360 тонн, оснащенных кабиной нового поколения.