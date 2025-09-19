Автомобилистам напомнили об опасности трещин в топливной системе машины

Эксперт Попов: трещина в топливной системе может привести к взрыву автомобиля

Протечки и неисправности в топливной системе автомобиля могут привести к внезапному возгоранию или даже взрыву.

Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что трещины в топливной аппаратуре и поврежденные прокладки создают риск протечки бензина, который может под давлением вырываться на раскаленный выпускной коллектор, что приводит к возгоранию и взрыву автомобиля.

Попов также добавил, что бензин в поврежденной системе представляет такую же опасность, как и газ.

Недавние события в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) подтвердили его слова: взрыв разрушил гараж, в котором автовладелец пытался запустить машину с ГБО. В процессе пуска двигателя автомобиля, оборудованного газобаллонной системой, произошло воспламенение взрывоопасной смеси паров, что и привело к обрушению гаража.