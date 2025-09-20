Покупатели по достоинству оценили новый просторный семейный универсал

Универсал Stelato S9T от Huawei собрал 5000 предзаказов всего за час

Huawei представила свой первый премиум-универсал под названием Stelato S9T, который предлагается как с гибридной силовой установкой, так и в полностью электрическом исполнении.

Цены на машину составляют от 309,8 до 369,8 тыс. юаней (примерно 3,6–4,3 млн рублей), а поставки начнутся уже на следующей неделе, 21 сентября. Интерес к модели оказался высоким: за первый час после начала продаж было оформлено 5000 заказов.

Габариты Stelato S9T составляют 5160х2005х1492 мм, а колесная база – 3050 мм. В стандартной комплектации автомобиль оснащён 20-дюймовыми колесными дисками, с возможностью выбрать 21-дюймовые.

Stelato S9T

Все двери и багажник имеют функцию открытия жестом, а также оснащены доводчиками. В электрической версии под капотом можно найти 38-литровый «багажник». Объем основного багажника составляет 660 литров, при складывании задних сидений он увеличивается до 1677 литров. Нагрузка на крышу составляет стандартные 50 кг.

Stelato S9T

Модель оснащена тремя экранами: два по 12,3 дюйма для водителя и пассажира, а также один центральный экран диагональю 16,1 дюйма. Медиасистема работает на базе самой последней версии Hongmeng Intelligent Cockpit 4.0. Все четыре кресла имеют функции вентиляции, подогрева и массажа, а также электрические регулировки. При этом сиденье переднего пассажира выполнено в эргономичном дизайне с «нулевой гравитацией». Для комфортного времяпрепровождения задних пассажиров предусмотрен выдвижной 32-дюймовый экран и проектор. Акустическая система Huawei Sound включает 25 динамиков.

Автомобиль оборудован передовым автопилотом Huawei ADS 4, который использует четыре лидара, пять миллиметровых радаров, 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и четыре микрофона. Гибридная версия, основанная на 1,5-литровом двигателе, развивает мощность 469 л.с. При этом емкость тяговой батареи может составлять 37 или 53,4 кВтч, а запас хода на электротяге – 251 или 354 км. Максимальный пробег достигает 1225 или 1305 км (согласно стандарту CLTC).

Stelato S9T

Что касается полностью электрической версии, то она может быть как с моноприводом, так и с полным, предлагая мощность 308 или 523 л.с. соответственно. Емкость батареи в этом случае составляет 100 кВтч, а запас хода — от 701 до 801 км. Ускорение до 100 км/ч осуществляется всего за 3,95 секунды.