Nissan Leaf
20 сентября
Stelato S9T
20 сентября
Покупатели по достоинству оценили новый просторный семейный универсал

Универсал Stelato S9T от Huawei собрал 5000 предзаказов всего за час

Huawei представила свой первый премиум-универсал под названием Stelato S9T, который предлагается как с гибридной силовой установкой, так и в полностью электрическом исполнении.

Цены на машину составляют от 309,8 до 369,8 тыс. юаней (примерно 3,6–4,3 млн рублей), а поставки начнутся уже на следующей неделе, 21 сентября. Интерес к модели оказался высоким: за первый час после начала продаж было оформлено 5000 заказов.

Габариты Stelato S9T составляют 5160х2005х1492 мм, а колесная база – 3050 мм. В стандартной комплектации автомобиль оснащён 20-дюймовыми колесными дисками, с возможностью выбрать 21-дюймовые.

Stelato S9T
Stelato S9T
Все двери и багажник имеют функцию открытия жестом, а также оснащены доводчиками. В электрической версии под капотом можно найти 38-литровый «багажник». Объем основного багажника составляет 660 литров, при складывании задних сидений он увеличивается до 1677 литров. Нагрузка на крышу составляет стандартные 50 кг.

Stelato S9T
Stelato S9T

Модель оснащена тремя экранами: два по 12,3 дюйма для водителя и пассажира, а также один центральный экран диагональю 16,1 дюйма. Медиасистема работает на базе самой последней версии Hongmeng Intelligent Cockpit 4.0. Все четыре кресла имеют функции вентиляции, подогрева и массажа, а также электрические регулировки. При этом сиденье переднего пассажира выполнено в эргономичном дизайне с «нулевой гравитацией». Для комфортного времяпрепровождения задних пассажиров предусмотрен выдвижной 32-дюймовый экран и проектор. Акустическая система Huawei Sound включает 25 динамиков.

Автомобиль оборудован передовым автопилотом Huawei ADS 4, который использует четыре лидара, пять миллиметровых радаров, 11 камер, 12 ультразвуковых датчиков и четыре микрофона. Гибридная версия, основанная на 1,5-литровом двигателе, развивает мощность 469 л.с. При этом емкость тяговой батареи может составлять 37 или 53,4 кВтч, а запас хода на электротяге – 251 или 354 км. Максимальный пробег достигает 1225 или 1305 км (согласно стандарту CLTC).

Stelato S9T
Stelato S9T

Что касается полностью электрической версии, то она может быть как с моноприводом, так и с полным, предлагая мощность 308 или 523 л.с. соответственно. Емкость батареи в этом случае составляет 100 кВтч, а запас хода — от 701 до 801 км. Ускорение до 100 км/ч осуществляется всего за 3,95 секунды.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
20.09.2025 
Фото:Autohome
