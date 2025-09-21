#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
21 сентября
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в...
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
21 сентября
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на...
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
21 сентября
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США...

В России появился эталонный американский внедорожник с богатейшим оснащением

В России стартовали продажи Lincoln Navigator 2025 по цене от 18,3 млн рублей

У российских автодилеров появились в продаже внедорожники Lincoln Navigator 2025 года.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Все представленные автомобили предназначены для американского рынка и доступны в комплектациях Reserve (с удлиненной базой) и Black Label (в стандартном кузове). Цены начинаются от 18,348 миллиона рублей, причем удлиненная версия в Москве стоит ту же сумму.

В стандартное оснащение входят аудиосистема на 28 динамиков, 22-дюймовые колесные диски, «капитанские» кресла во втором ряду, система кругового обзора и многозонный климат-контроль.

Lincoln Navigator 2025
Lincoln Navigator 2025
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Некоторые экземпляры в Подмосковье могут стоить на 300 тысяч рублей дороже из-за отличий в цвете. Самая дорогая модель Lincoln Navigator 2025 оценена в 20,48 миллиона рублей и также продается в Москве.

Интерьер Lincoln Navigator 2025
Интерьер Lincoln Navigator 2025

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все предложенные Lincoln Navigator 2025 имеют идентичную техническую начинку: 3,5-литровый битурбированный V6 мотор мощностью 440 л.с., 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод. Длина и колесная база стандартного варианта составляют 5334 мм и 3112 мм соответственно, для удлиненной версии — 5636 мм и 3340 мм.

Снаряженная масса автомобиля колеблется от 2689 до 2742 кг, что делает его довольно тяжелым представителем класса.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Lincoln
Количество просмотров 15
21.09.2025 
Фото:Lincoln
Поделиться:
Оцените материал:
0