В России появился эталонный американский внедорожник с богатейшим оснащением

В России стартовали продажи Lincoln Navigator 2025 по цене от 18,3 млн рублей

У российских автодилеров появились в продаже внедорожники Lincoln Navigator 2025 года.

Все представленные автомобили предназначены для американского рынка и доступны в комплектациях Reserve (с удлиненной базой) и Black Label (в стандартном кузове). Цены начинаются от 18,348 миллиона рублей, причем удлиненная версия в Москве стоит ту же сумму.

В стандартное оснащение входят аудиосистема на 28 динамиков, 22-дюймовые колесные диски, «капитанские» кресла во втором ряду, система кругового обзора и многозонный климат-контроль.

Lincoln Navigator 2025

Некоторые экземпляры в Подмосковье могут стоить на 300 тысяч рублей дороже из-за отличий в цвете. Самая дорогая модель Lincoln Navigator 2025 оценена в 20,48 миллиона рублей и также продается в Москве.

Интерьер Lincoln Navigator 2025

Все предложенные Lincoln Navigator 2025 имеют идентичную техническую начинку: 3,5-литровый битурбированный V6 мотор мощностью 440 л.с., 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод. Длина и колесная база стандартного варианта составляют 5334 мм и 3112 мм соответственно, для удлиненной версии — 5636 мм и 3340 мм.

Снаряженная масса автомобиля колеблется от 2689 до 2742 кг, что делает его довольно тяжелым представителем класса.