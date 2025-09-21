Чем грозит автомобилю длительный простой? Эксперт рассказал о последствиях

Роман Тимашов перечислил негативные последствия длительной стоянки автомобиля

Многие автомобилисты уверены, что, если автомобиль стоит без движения, то он не изнашивается.

Это очень большое заблуждение. Длительная стоянка намного губительнее для машины, чем большой пробег. Это настоящее испытание для каждого компонента. Именно поэтому нужно с осторожностью относиться к покупке автомобиля, который долгое время находился на стоянке дилера.

Эксперт Роман Тимашов рассказал, что происходит с автомобилем во время долгого простоя и объяснил, почему следует этого избегать.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Простой автомобиля порой сказывается хуже, чем большой пробег по трассе. Я думаю, что многие видели в такси автомобили, где пробеги более 500 тысяч километров и часто это оригинальный пробег на оригинальных агрегатах.

Начнем с кузова и лакокрасочного покрытия. Где бы не хранился автомобиль на нем все равно оседает пыль и сажа. Если авто стоит на улице, то к этому списку добавляется еще реагенты и птичий помет. Солнце, осадки, отсутствие моек, защиты кузова специальными составами – все это разрушает лакокрасочное покрытие и резиновые молдинги. Общая коррозия автомобиля тоже имеет место быть, особенно если авто хранится в теплом и плохо проветриваемом гараже.

Что касается аккумулятора авто, то саморазряд разряжает батарею до такого состояния, что иногда зарядить ее вновь не получается. Аналогичная ситуация с дополнительными АКБ и батарейками, например системы GLONASS.

Шины могут приобрести форму овала, если их не прокручивать раз в три месяца

Тормозная система наиболее подвержена закисанию, а именно суппорта и направляющие. Как следствие коррозия тормозных дисков, старение тормозных шлангов и гигроскопичность тормозной жидкости.

Рабочие жидкости автомобиля такие как масла, антифриз, тормозная жидкость и даже бензин теряют свои свойства и могут начать коррозионные процессы внутри систем авто.

Во время простоя автомобиля салон и уплотнения, проводка все это подвергается внешнему воздействию и даже может завестись плесень и грибок.

Длительная стоянка не очень хорошо влияет на автомобиль, который уже был в эксплуатации. Если вариантов не ездить нет, то перед хранением авто необходимо его помыть на мойке с давлением, включая днище. Хранить в темном проветриваемом месте: точно не на дороге или под деревом. Салон закрыть солнцезащитными листами. Зарядить максимально аккумулятор и накачать колеса чуть выше нормы, обслужить тормозные механизмы.

После хранения вымыть и поменять все жидкости не по пробегу, а по сроку эксплуатации. Провести осмотр ходовой, заменить фильтр в салоне, в двигателе и в топливной системе.