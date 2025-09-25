Названы модели Lada, которые заменят иномарки в такси

Новая реальность
АВТОВАЗ поставит в таксопарки России 4 тысячи автомобилей Lada

Работа по соглашениям о поставке в таксопарки 25 российских городов 4000 тысяч автомобилей Lada находится в завершающей стадии.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы РСПП по развитию таксомоторной отрасли. В таксопарки будут направлены автомобили трех моделей – Granta, Vesta и Aura. Новой Искры, которую уже до конца сентября силами заводов в Тольятти и Питере должны собрать в количестве 1100 штук, в списке пока нет. Но сообщается, что вся линейка Лады подходит под требования закона о такси – как по уровню локализации, так и по включению в СПИК.

Потребности таксомоторной отрасли в 2025 и 2026 году были оценены участниками совещания на уровне 100 тысяч машин в год.

Производственный план АВТОВАЗа и других российских заводов эту потребность способен закрыть, отмечалось на встрече. Напомним, в сентябре 2025 года АВТОВАЗ и «Яндекс Такси» обсуждали дальнейшие перспективы обновления таксопарка сервиса, о котором впервые заговорили еще в 2022-м. На АВТОВАЗе отмечают, что для перевозчиков действуют специальные программы покупки и сервиса, а Яндекс готов заказать новые машины до конца 2025 года.

У АВТОВАЗа есть специальные таксомоторные версии моделей Granta, Vesta, Aura и Largus, а на Евразийском форуме такси в августе показали универсал Lada Iskra SW в аналогичном исполнении.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
25.09.2025 
