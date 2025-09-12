От Lada до Voyah — известно, какие машины допустят до работы в такси

Коммерсантъ: в такси разрешат работать на Ладах, Москвичах и еще некоторых моделях

В перечне автомобилей, разрешенных для использования в такси, могут оказаться модели Lada, Москвич, Evolute, Solaris, Sollers и Voyah.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на предварительный список марок, оказавшийся в распоряжении редакции. Напомним, с 1 марта для регистрации в реестре такси машина должна иметь локализацию в РФ на уровне госзакупок (3200 баллов) или производиться в рамках СПИКа, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Машинам, попавшим в региональные реестры такси до 1 марта 2026-го, дадут доработать до списания.

Самый очевидный момент — с линейкой Lada, которая войдет в список целиком: Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura.

Кроме того, в нем почти наверняка окажутся все «электрички» Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space), а еще могут войти люксовые и Voyah Free и Dream, которые тоже собираются «Моторинвестом» в Липецке, отмечает источник. Москвич также ожидается полностью: 3, 3е, 6 и 8, а помимо этого – Solaris (бывший Hyundai, Санкт-Петербург), некоторые Haval (тульский Jolion, калужский M6) и премиум-минивэн Sollers SP7 из Елабуги. Минпромторг планирует утвердить список до конца года.