Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро

BMW готовит серийное производство водородного кроссовера iX5 к 2028 году

BMW сделала заявление о намерении запустить серийное производство своего водородного кроссовера iX5 в 2028 году.

BMW iX5

Этот автомобиль станет важным этапом в стремлении компании к углеродно-нейтральной мобильности, так как он будет использовать топливные элементы для преобразования водорода в электроэнергию без вредных выбросов.

Модель основана на новой платформе следующего поколения, которая разрабатывалась с фокусом на эффективность и экологичность.

BMW iX5

Использование водородных топливных элементов позволит iX5 достигать запаса хода, сопоставимого с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, и обеспечит более быстрое пополнение топлива, существенно сокращая время заправки по сравнению с аккумуляторными электромобилями.

BMW iX5

BMW планирует, что iX5 станет доступным электромобилем нового поколения, который будет сочетать комфорт и высокую производительность с современными экологическими стандартами. Полная информация о технических характеристиках, включая мощность силовой установки и запас хода, будет представлена ближе к началу производства.