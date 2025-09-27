#
Покупали по 500 машин в минуту: новый кроссовер произвел фурор на рынке

Новый Aito M7 от Huawei собрал более 30 тыс. заказов за час после премьеры

Компания Huawei анонсировала обновленный Aito M7, который уже вызвал невероятный интерес – за первый час после премьеры кроссовер получил свыше 30 тысяч оплаченных заказов, что составляет около 500 машин каждую минуту.

Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Дебют модели состоялся 23 сентября 2025 года на мероприятии HarmonyOS Smart Travel. Aito M7 предлагается в 12 вариантах, включая полностью электрические и гибридные версии, а цены начинаются от 279 800 и достигают 379 800 юаней (от 3,28 до 4,45 млн рублей).

Топовые комплектации автомобиля оснащены 192-строчным лидаром и системой автопилота Huawei ADS 4. Среди доступных опций есть кресло водителя с режимом «невесомости», экраны для задних пассажиров и встроенный холодильник-обогреватель.

Aito M7
Aito M7
Дизайн автомобиля напоминает старший Aito M8, но с более компактными фарами и светодиодной полосой дневных ходовых огней. Размеры составляют 5080×1999×1780 мм, а колёсная база – 3030 мм. В интерьере установлено три экрана, включая AR-HUD для водителя и дисплей для переднего пассажира, а также сохранены фирменные элементы M8, такие как трёхспицевый руль и «звёздная» центральная консоль.

Интерьер Aito M7
Интерьер Aito M7

Электрическая версия будет предлагаться с одним или двумя электромоторами мощностью 304 и 519 л.с. с запасом хода 660-710 км по стандарту CLTC. Гибридная версия комбинирует 1,5-литровый турбомотор (160 л.с.) с электродвигателями мощностью 221 и 204 л.с. В режиме электрического вождения такая модификация может проехать до 315 км, а суммарный запас хода достигает 1625 км. Ранее было сообщено, что Huawei и Seres уже получили более 230 тысяч предварительных заказов на новинку.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
27.09.2025 
Фото:CarNewsChina
