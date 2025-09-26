Как устранить дефекты на кузове без посещения малярного цеха? Простые советы
Автомобили со временем неизбежно получают следы эксплуатации, такие как мелкие сколы, царапины и потёртости. Даже при осторожном вождении избежать контакта с камнями, песком или дорожным мусором невозможно. Однако многие повреждения можно устранить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Эксперты издания Pravda.Ru дали рекомендации в зависимости от серьезности повреждения.
Существует несколько типов царапин. Поверхностные затрагивают только лак, заметны при свете, но не ощутимы на ощупь. Средние доходят до слоя эмали и уже виден другой оттенок краски. Глубокие царапины достигают металла или пластика и часто ведут к коррозии.
На стекле могут встретиться сколы в виде «звёздочки» или «бычьего глаза», а также потёртости от дворников и маленькие царапины от песка.
Внутри автомобиля тоже могут иметь место повреждения пластика и кожи, а также выгорание материалов под воздействием солнца.
Для устранения повреждений сначала определите глубину царапины, от чего будет зависеть метод лечения.
- Поверхностные царапины можно обработать восковой полиролью или абразивной пастой.
- Средние царапины можно замаскировать подкрашивающим карандашом в цвет кузова.
- Глубокие повреждения требуют более сложных действий, таких как восстановление пластика феном или зажигалкой, последующее закрашивание и покрытие лаком.
- Для повреждений стекла используйте полировальную пасту или домашние средства, такие как сода или вазелин.
- Внутри автомобиля исправьте царапины с помощью корректора для пластика или обувного крема для кожи.
Среди распространённых ошибок можно выделить игнорирование глубоких царапин на металле, что может привести к коррозии и дорогостоящей перекраске. Альтернативой будет обработка места специальной краской или антикоррозийным средством. Также не стоит пытаться убрать царапины на пластике грубой шкуркой, чтобы не повредить деталь; лучше используйте фен или специальные корректоры. И, наконец, не забывайте о необходимости своевременной замены старых дворников, иначе на стекле появятся новые затиры.
Если не обращать внимание на царапины, кузов автомобиля быстро потеряет привлекательный вид, а металл начнёт ржаветь. Даже небольшой скол может перерасти в серьёзную проблему. Гораздо экономичнее устранить дефекты вовремя.
