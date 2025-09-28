#
>
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет

Автоэксперт Целиков: за 10 лет продажи Lada Vesta составили около 900 тыс. штук

За десятилетний период с начала выпуска модели Lada Vesta ее продажи достигли примерно 900 тысяч автомобилей. Эта информация была озвучена директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым.

Первый экземпляр Lada Vesta выпустили 25 сентября 2015 года. В первый год было реализовано 52,4 тысячи автомобилей, а уже в 2018 году продажи выросли до 104,2 тысячи.

Однако в 2022 году продажи упали до 32,8 тысячи, что стало наихудшим показателем для Vesta за всё время её существования. Лучший результат был зарегистрирован в 2024 году – 123,2 тысячи проданных автомобилей.

За первые восемь месяцев 2025 года продажи составили 55,9 тысячи единиц. Учитывая экспорт и спецучет, было произведено и продано около 900 тысяч автомобилей Lada Vesta, отметил аналитик.

На данный момент Lada Vesta доступна в вариантах кузова седан, Cross-седан, универсал SW и приподнятый универсал SW Cross, а также в двух модификациях Sportline. Цены на седан колеблются от 1,24 миллиона до 1,82 миллиона рублей, в то время как флагманский SW Cross с полным пакетом опций стоит 1,95 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

Источник:  Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 9
28.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
