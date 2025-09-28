#
Huawei Maextro S800
28 сентября
Крупный технологичный седан оказался очень популярным и не зря
Седан Huawei Maextro S800 собрал более 15 000...
28 сентября
Уменьшенную электрическую копию Mercedes-Benz...
Крупный технологичный седан оказался очень популярным и не зря

Седан Huawei Maextro S800 собрал более 15 000 заказов за 4 месяца после запуска

Компания Huawei заявила о высоком спросе на свой седан Maextro S800, предзаказы на который были запущены 30 мая.

За менее чем четыре месяца автомобиль получил более 15 000 заказов, а всего десять дней назад число запросов превышало 14 000. Этот седан позиционируется как конкурент Mercedes-Maybach S-Class (начальная цена 204 570 долларов) и Yangwang U7 от BYD, в то время как его стоимость колеблется от 98 900 до 142 200 долларов. В первый час после старта было оформлено 1000 заказов, за первые сутки – 1600, а через 48 часов – 2100.

Maextro S800 доступен в шести уникальных цветах, включая Dawn Gold Black и Cloud Glow. Модель оборудована интеллектуальными электрическими дверями с твердотельным лидаром и миллиметровым радаром, которые автоматически регулируют угол открывания до 77° в зависимости от наличия препятствий. Габариты автомобиля составляют 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 3370 мм колесной базы. Кроме того, предусмотрена система светового приветствия при приближении к автомобилю.

Huawei Maextro S800
Huawei Maextro S800
Среди других характеристик можно выделить проекционный дисплей Huawei, панорамную крышу с «звёздным небом» и задние сиденья с функцией «невесомости». Maextro S800 является первым, кто получил автопилот ADS 4 и высоковольтную платформу Huawei DriveOne на 800 В.

Варианты двигателей включают двух- и трехмоторные комплекты с мощностью от 480 до 863 л. с. Гибридный вариант EREV сочетает 1,5-литровый турбированный мотор с аккумулятором на 63,3 кВт·ч, что позволяет осуществлять быструю зарядку 6C и заряжать автомобиль с 10 до 80% примерно за 10,5 минут. Полностью электрическая версия оснащена аккумулятором на 94,4 кВт·ч и обеспечивает запас хода в 702 км по циклу CLTC.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
28.09.2025 
Фото:ITHome
