Автомобилистам рассказали, как правильно выбрать зимние шины

Эксперт Тимашов дал рекомендации по выбору зимних шин для автомобиля

Осень – время задуматься о сезонной «переобувке» своего автомобиля.

И, если летнюю резину выбрать довольно просто, то с зимней дела обстоят несколько сложнее. Правильный выбор зимних шин важен, так как от их типа и качества напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения в снежную и дождливую погоду.

Эксперт Роман Тимашов рассказал о видах зимних шин и о том, для каких условий лучше подойдут те или иные. А также привел несколько рекомендаций по грамотной экономии при покупке зимних шин.

Мнение эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Первое, на что стоит обратить внимание при выборе зимних шин – какие именно шины необходимы: шипованные или нешипованные. И у тех, и у других есть как преимущества, так и недостатки. Считается, что шипованные шины лучше для суровых зим и эксплуатации за городом. «Липучки» лучше в городе, т.к. в основном контакт происходит с асфальтом, а шипы могут увеличить тормозной путь и создавать дополнительный акустический дискомфорт.

Также можно посмотреть обзоры на шины и понять какие характеристики важнее: шум, управляемость, тормозной путь, стоимость и приблизиться к выбору.

При выборе шин стоит обращать внимание на соответствие рекомендованным размерам и параметрам. На зимний сезон можно поставить более узкие шины, это должно положительно повлиять на тормозной путь. Профиль шины при этом будет выше, что также лучше для эксплуатации зимой. Индекс нагрузки и скорости тоже важен, особенно если автомобиль нагружают или предполагается эксплуатация на большой скорости.

Я бы не стал покупать всесезонные шины для эксплуатации в средней полосе. Это шины не для зимних условий эксплуатации. Также не рекомендую шины, которые уже использовались на другом автомобиле с пробегом, особенно, если шины были произведены более 6 лет назад, а также не стоит покупать дешевые шины неизвестного производителя. Зима – это сложное время для автовладельца и автомобиля, поэтому необходимо встретить это время года подготовленным.

Для того, чтобы сэкономить на покупке зимних шин можно:

приобрести шины заранее: до начала зимнего сезона

проанализировать предложения в различных местах: магазины, СТО, маркетплейсы. Цены могут различаться даже на одну и ту же модель

стоит поискать акции: бесплатный шиномонтаж при покупке шин.