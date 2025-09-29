#
Хорошо оснащенный кроссовер подешевел сразу на полмиллиона в России

Дистрибьютор Seres увеличил скидку на кроссовер M5 на 500 тыс. рублей

Российский дистрибьютор Seres, ранее представлявший Mercedes-Benz в стране, сообщил о снижении фактической цены гибридного кроссовера Seres M5 благодаря увеличению скидки на 500 тысяч рублей.

Seres M5
Seres M5

Таким образом, новая цена автомобиля составляет 4 990 000 рублей, а общая выгода по специальной акции выросла с 1 100 000 до 1 600 000 рублей, при рекомендованной розничной цене автомобиля в 6 590 000 рублей.

Seres M5 представляет собой экспортный аналог китайского кроссовера Aito M5 и отличается от оригинала лишь внешними обозначениями, наличием зимних опций, таких как подогрев руля, а также русифицированной мультимедийной системой, которая была переведена с HarmonyOS на более привычную Android.

Интерьер Seres M5
Интерьер Seres M5

Этот кроссовер оснащен последовательной гибридной силовой установкой с двумя электромоторами общей мощностью 487 л.с. для привода колес, в то время как бензиновый двигатель мощностью 125 л.с. служит генератором для подзарядки 40-киловаттной батареи. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.

На кузове установлен зарядный разъем, соответствующий европейскому стандарту CCS2. С полным баком бензина и заряженной батареей кроссовер может проехать до 1200 километров.

Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Aito
29.09.2025 
Фото:Aito
