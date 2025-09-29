Добротный недорогой седан с классическим автоматом появился на российском рынке

Новые седаны Belgee S50 начали поступать к российским дилерам

Седан Belgee S50, выход которого на российский рынок еще не был официально объявлен, уже поступил к российским дилерам.

В частности, первые автомобили этой модели появились в дилерском центре «Прагматика Василеостровский» в Санкт-Петербурге, сообщают представители компании агентству «Автостат».

По прогнозам, спрос на автомобиль будет равномерно распределен между тремя комплектациями. Как отметил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, решение о количестве проданных автомобилей будет зависеть от объемов поставок каждой версии.

Belgee S50

Эксперт считает, что доля седана S50 в общей структуре продаж Belgee составит примерно 10%. По его мнению, основными конкурентами Belgee S50 выступят Omoda S5 и Solaris KRS, так как они находятся в схожем ценовом сегменте.

У седана Belgee S50 будет конкурентное преимущество – классический 6-ступенчатый автомат и атмосферный двигатель без турбонаддува. Хотя у соперников имеются версии с механической коробкой и турбированными моторами, аналитик уверен, что Belgee S50 будет более востребованным благодаря своим ценовым предложениям, доступности и ясному будущему развитию модели.

Кроме того, новинка, по мнению эксперта, сможет привлечь клиентов и от таких автомобилей, как Jetta VA3, JAC J7 и Москвич 6, которые оснащены роботизированными или вариаторными коробками.