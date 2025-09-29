#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Belgee S50
29 сентября
Добротный недорогой седан с классическим автоматом появился на российском рынке
Новые седаны Belgee S50 начали поступать к...
АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
29 сентября
АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
АВТОВАЗ уходит на четырехдневную рабочую неделю
УАЗы с новой коробкой передач — сборка стартовала! (видео)
29 сентября
УАЗы с новой коробкой передач — сборка стартовала! (видео)
УАЗ начал сборку моделей Патриот и Пикап с...

Добротный недорогой седан с классическим автоматом появился на российском рынке

Новые седаны Belgee S50 начали поступать к российским дилерам

Седан Belgee S50, выход которого на российский рынок еще не был официально объявлен, уже поступил к российским дилерам.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

В частности, первые автомобили этой модели появились в дилерском центре «Прагматика Василеостровский» в Санкт-Петербурге, сообщают представители компании агентству «Автостат».

По прогнозам, спрос на автомобиль будет равномерно распределен между тремя комплектациями. Как отметил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, решение о количестве проданных автомобилей будет зависеть от объемов поставок каждой версии.

Belgee S50
Belgee S50

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперт считает, что доля седана S50 в общей структуре продаж Belgee составит примерно 10%. По его мнению, основными конкурентами Belgee S50 выступят Omoda S5 и Solaris KRS, так как они находятся в схожем ценовом сегменте.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

У седана Belgee S50 будет конкурентное преимущество – классический 6-ступенчатый автомат и атмосферный двигатель без турбонаддува. Хотя у соперников имеются версии с механической коробкой и турбированными моторами, аналитик уверен, что Belgee S50 будет более востребованным благодаря своим ценовым предложениям, доступности и ясному будущему развитию модели.

Кроме того, новинка, по мнению эксперта, сможет привлечь клиентов и от таких автомобилей, как Jetta VA3, JAC J7 и Москвич 6, которые оснащены роботизированными или вариаторными коробками.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Belgee
29.09.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0