#
МолнияСитуация на АЗСКак привезти автоЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При этих неисправностях продажа автомобиля становится выгоднее ремонта
4 октября
При этих неисправностях продажа автомобиля становится выгоднее ремонта
Эксперт Стрельбицкий назвал поломки, при...
Интерьер Smart #5 EHD
4 октября
Представлен новый крупный внедорожник из Европы с небольшим расходом
Smart выпустил гибридный внедорожник Smart #5...
Сколько стоит хороший обзор? Проверили!
4 октября
Сколько стоит хороший обзор? Проверили!
Затраты на ремонт Chevrolet Niva 2013 года —...

При этих неисправностях продажа автомобиля становится выгоднее ремонта

Эксперт Стрельбицкий назвал поломки, при которых машину лучше продать

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий выделил пять неисправностей, которые делают продажу автомобиля более целесообразной, чем его ремонт.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

К ним относятся серьезные дефекты автоматической коробки передач, потребность в капитальном ремонте двигателя, структурные повреждения кузова после ДТП, критическая коррозия силовых элементов и сложные неисправности электронных систем.

Он отметил, что стоимость ремонта автоматической трансмиссии может составлять 30–50% от рыночной стоимости автомобиля. Капитальный ремонт двигателя зачастую не гарантирует долгосрочной надежности и не увеличивает его ценность.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Восстановление кузовной геометрии после аварии часто требует значительных расходов, но автомобиль все равно теряет в цене. Бороться с глубокой коррозией также может быть экономически невыгодно. Диагностика и ремонт электронных систем, особенно у затопленных автомобилей, может стать дорогостоящим и без гарантий на успех.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперт советует тщательно оценить разницу между рыночной ценой исправного автомобиля и расходами на ремонт, чтобы, в случае отрицательной разницы, рассмотреть продажу как оптимальное решение.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
04.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0