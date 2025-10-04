При этих неисправностях продажа автомобиля становится выгоднее ремонта

Эксперт Стрельбицкий назвал поломки, при которых машину лучше продать

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий выделил пять неисправностей, которые делают продажу автомобиля более целесообразной, чем его ремонт.

К ним относятся серьезные дефекты автоматической коробки передач, потребность в капитальном ремонте двигателя, структурные повреждения кузова после ДТП, критическая коррозия силовых элементов и сложные неисправности электронных систем.

Он отметил, что стоимость ремонта автоматической трансмиссии может составлять 30–50% от рыночной стоимости автомобиля. Капитальный ремонт двигателя зачастую не гарантирует долгосрочной надежности и не увеличивает его ценность.

Восстановление кузовной геометрии после аварии часто требует значительных расходов, но автомобиль все равно теряет в цене. Бороться с глубокой коррозией также может быть экономически невыгодно. Диагностика и ремонт электронных систем, особенно у затопленных автомобилей, может стать дорогостоящим и без гарантий на успех.

Эксперт советует тщательно оценить разницу между рыночной ценой исправного автомобиля и расходами на ремонт, чтобы, в случае отрицательной разницы, рассмотреть продажу как оптимальное решение.

