В России появилась возможность заказать очень крутую модель от известного бренда

В России начался прием предзаказов на электрическое купе Avatr 12

В России стартовал прием предзаказов на новую модель премиального суббренда Changan – электрическое гран-купе Avatr 12.

Это уже вторая модель, представленная на российском рынке после кроссовера Avatr 11. На веб-сайте компании создан специальный раздел, где можно ознакомиться с первыми деталями о новинке и оформить бронь у официальных дилеров. Полный список характеристик и цен будет опубликован в октябре.

Avatr 12 представляет собой пятидверное электрическое купе длиной 5,02 метра и шириной почти 2 метра с колесной базой 3,02 метра. Автомобиль оснащен панорамной стеклянной крышей, которая плавно переходит в заднее стекло, а также минималистичным интерьером, оформленным из натуральных материалов.

Avatr 12

Подвеска является пневматической с электронным управлением амортизаторами. Производитель обещает высокий уровень комфорта и просторный салон.

Доступны три варианта отделки салона и семь цветов кузова, включая эксклюзивный матовый фиолетовый. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях, среди доступных опций – спортивный пакет, виртуальные зеркала и разнообразные варианты колесных дисков.

Первым автомобилем бренда на российском рынке стал электрический кроссовер Avatr 11, который продаётся с января 2025 года в трех версиях по цене от 6,95 млн рублей, с гарантией на 8 лет или 160 тысяч километров.