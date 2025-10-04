Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Galaxy Starship 7
4 октября
В России сертифицировали новый просторный и экономичный кроссовер
Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7...
Гоночный байк сделали серийным — и запустили в продажу в РФ
4 октября
Гоночный байк сделали серийным — и запустили в продажу в РФ
Компания «Автодом» начала продажи спортивного...
Avatr 12
4 октября
В России появилась возможность заказать очень крутую модель от известного бренда
В России начался прием предзаказов на...

В России появилась возможность заказать очень крутую модель от известного бренда

В России начался прием предзаказов на электрическое купе Avatr 12

В России стартовал прием предзаказов на новую модель премиального суббренда Changan – электрическое гран-купе Avatr 12.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Это уже вторая модель, представленная на российском рынке после кроссовера Avatr 11. На веб-сайте компании создан специальный раздел, где можно ознакомиться с первыми деталями о новинке и оформить бронь у официальных дилеров. Полный список характеристик и цен будет опубликован в октябре.

Avatr 12 представляет собой пятидверное электрическое купе длиной 5,02 метра и шириной почти 2 метра с колесной базой 3,02 метра. Автомобиль оснащен панорамной стеклянной крышей, которая плавно переходит в заднее стекло, а также минималистичным интерьером, оформленным из натуральных материалов.

Avatr 12
Avatr 12
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Подвеска является пневматической с электронным управлением амортизаторами. Производитель обещает высокий уровень комфорта и просторный салон.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Доступны три варианта отделки салона и семь цветов кузова, включая эксклюзивный матовый фиолетовый. Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях, среди доступных опций – спортивный пакет, виртуальные зеркала и разнообразные варианты колесных дисков.

Первым автомобилем бренда на российском рынке стал электрический кроссовер Avatr 11, который продаётся с января 2025 года в трех версиях по цене от 6,95 млн рублей, с гарантией на 8 лет или 160 тысяч километров.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Avatr
Количество просмотров 10
04.10.2025 
Фото:Avatr
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Avatr 12

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв