В России изменились цены на официально ввозимый корейский кроссовер

KGM Korando на российском рынке подорожал на 150 тыс. рублей с октября

Корейский производитель KGM (ранее известный как SsangYong) увеличил стоимость кроссовера Korando на 150 тысяч рублей в России. В то же время, прямые скидки на другие автомобили марки были сокращены на 100-200 тысяч рублей.

Важно отметить, что кроссоверы KGM Korando 2024 года предлагают с прямой скидкой в 250 тысяч рублей, что делает «прошлогоднюю» версию более выгодной – она стоит от 2 990 000 до 3 890 000 рублей.

Korando относится к среднеразмерным SUV и имеет размеры 4450 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1629 мм в высоту, с колесной базой 2675 мм, что позволяет сопоставить его с Chery Tiggo 7 Pro Max.

KGM Korando

Модель оснащена единственным силовым агрегатом – 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. В комплектациях присутствуют функции, такие как двухзонный климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, круиз-контроль (адаптивный в топовой версии), подогрев сидений и руля, а также русскоязычная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер KGM Korando

С увеличением цен на Korando также снизилась прямая выгода на все другие модели KGM. Это сделало менее доступными комплектации кроссовера Tivoli 2024 года, внедорожника Rexton 2024 в версии Icon и все варианты «прошлогоднего» Torres, кроме базовой комплектации.

Таким образом, при покупке «прошлогоднего» KGM Tivoli можно получить скидку в 250 тысяч рублей (вместо прежних 350 тысяч), в случае Rexton в комплектации Icon – 500 тысяч рублей (против 700 тысяч), а для кроссовера Torres в любой комплектации, кроме базовой City, скидка снизилась с 800 тыс. до 650 тыс. рублей.