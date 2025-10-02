Как быстро начинают ржаветь «китайцы»? Наблюдение эксперта

#
Renault начнет выпускать автомобили Chery: первые подробности
Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров
Раньше проблемы с коррозией ассоциировались, в основном, с российским автопромом, но теперь внимание привлекли китайские автомобили. С каждым месяцем количество машин из Китая на российских дорогах растет, и возникает вопрос о их долговечности.

Руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал о том, когда на китайских автомобилях может появиться ржавчина.

«К сожалению, проблема коррозии у китайских машин действительно существует. Первые партии, которые ввозили в Россию около 15-20 лет назад, ржавели "буквально на глазах". Уже через 5-7 лет эксплуатации на дверях, арках и порогах появлялись дыры. Но с тех пор производители из Китая сделали большой шаг вперед. Сегодня авто из Поднебесной живут дольше, хотя по-прежнему недотягивают до уровня многих японских или немецких брендов», – отметил эксперт.
В первую очередь, проблема заключается в экономии производителей на антикоррозийной обработке. На заводах кузова обрабатываются только в отдельных местах: стыки металла, точки крепления подрамников и сварные соединения. Остальная часть кузова фактически остается без защиты. Лонжероны, стойки, пороги и двери часто покидают завод без внутренней антикоррозийной обработки, и именно в этих местах появляются первые очаги коррозии.

Во-вторых, российский климат также является важным фактором, способствующим возникновению ржавчины. Автомобиль, который отлично работает в более теплых странах, в суровых условиях сибирской зимы и питерской слякоти требует другой подготовки металла. Реагенты, соль, резкие перепады температур, влага и сырость – и вот на днище или дверях уже через 3-4 года могут появиться первые рыжие пятна.

Следует отметить, что современные китайские автомобили гораздо лучше защищены, чем те, что продавались 10-15 лет назад. Однако не стоит питать иллюзий. Массовые производители обычно не проводят полную антикоррозийную обработку кузова. Такую защиту можно встретить только у премиальных брендов, таких как Bentley или Rolls-Royce.

Следует обязательно провести полную антикоррозийную обработку нового автомобиля после покупки, включая скрытые полости, чтобы сохранить кузов в отличном состоянии. Если автомобиль эксплуатируется в жарком и сухом климате, на чистых дорогах, ржавчина может появиться только через 7-8 лет. Но в условиях суровой российской зимы проблемы могут возникнуть уже через 3-4 года. Без специальной защиты внутри дверей и порогов этот процесс обычно ускоряется.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
