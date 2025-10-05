В Россию привезли новый доступный кроссовер Kia дешевле 2 млн рублей

В РФ стартовали продажи кроссоверов Kia Sonet по цене от 1,9 млн рублей

Kia Sonet, специально созданный для индийских налоговых льгот, теперь доступен в России. Этот мини-кроссовер длиной менее четырех метров можно найти на всех известных классифайдах, его цена стартует от 1,9 млн рублей.

Для сравнения, самый бюджетный кроссовер от Chery – Tiggo 4 – стоит от 1 999 000 рублей, а GAC GS3 обойдется от 2 449 000 рублей. За обновленный Geely Coolray придется заплатить минимум 2 794 990 рублей.

Наиболее низкие цены на новый Kia Sonet предлагают в Владивостоке – от 1 902 000 до 1 918 000 рублей за белый кроссовер с черной крышей и черными зеркалами. В стандартном оснащении присутствуют экокожаная отделка, цифровая приборная панель, климат-контроль, медиацентр с крупным экраном, мультируль и люк.

Kia Sonet

Также в Перми можно заказать белый Sonet за 2 090 000 рублей, но в менее оснащенной версии с простой полуцифровой панелью и пластиковой отделкой руля. Красно-черный вариант с максимальным комплектом за 2 450 000 рублей предлагается во Владивостоке, а в Астрахани на машине без климат-контроля с кожаным салоном цена достигает 2 950 000 рублей.

Все модели оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. с вариатором и передним приводом. Kia Sonet основан на платформе Hyundai Venue и производится на индийском заводе Kia в городе Анантапур.