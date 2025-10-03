Названы сроки внедрения беспилотных такси по всей России

Аникин: автономные такси появятся на российских улицах в ближайшие пару лет

Беспилотное такси может стать обычным явлением в городах России уже через пять лет, считает генеральный директор «Яндекс такси» Александр Аникин.

«Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. А за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет нашей новой обыденностью, которую мы в общем-то и замечать перестанем», – заявил Аникин в ходе форума «Цифровая транспортация».

Напомним, в марте 2025 года Минэкономразвития РФ признало эксперимент по тестовому применению роботакси успешным. Следующий этап – устранение (или нивелирование) имеющихся несовершенств и отработка технологии с целью обеспечения ее максимальной безопасности. По прогнозам министерства, к 2030 году управляемые автопилотом такси получат широкое применение, а 2035‑му доля автономного транспорта в автопарке России достигнет 20–25%.