Как распознать поломку автомобиля по странным звукам

Эксперт Васильев назвал проблемы, о которых сигнализируют странные звуки в машине

Любой нестандартный звук в автомобиле должен насторожить владельца, так как это может свидетельствовать о неполадках.

Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев. Он отметил, что одним из значимых сигналов о наличии проблем являются стуки при проезде неровностей и лежачих полицейских.

Комментарий эксперта

Егор Васильев, автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист:

Если выходят из строя сайлент-блоки, амортизаторы или шаровые опоры, автомобиль начинает стучать на мелких неровностях. Также разрушение ступичных подшипников проявляется гудением, которое зависит от скорости движения, а неисправные гидрокомпенсаторы дают характерные цоканье двигателя.

Он также добавил, что шумы в передних колесах могут сигнализировать о износе шарниров равных угловых скоростей. Хруст при больших углах поворота указывает на необходимость замены этих важных элементов. Изношенные тормозные колодки могут издавать свист или скрежет при торможении, а механические коробки передач – хруст при неисправных синхронизаторах.

Васильев также охарактеризовал признаки проблем с выхлопной системой и двигателем. Усиленный шум выхлопной системы или появление запаха выхлопных газов в салоне могут указывать на потерю герметичности. Неисправности в области выпускного коллектора могут привести к износу клапанов. Свисты и стуки при износе роликов и цепи газораспределения также являются настораживающими признаками. Глухие стуки в двигателе на холодном моторе могут свидетельствовать о необходимости срочной диагностики.

Специалист подчеркнул, что любые незнакомые звуки – это повод срочно обратиться к профессионалам, чтобы избежать серьезных последствий.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
04.10.2025 
