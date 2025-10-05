#
Как можно нечаянно «убить» двигатель: главные ошибки автомобилистов

Эксперт Трушкова рассказала, чем мотору грозит пренебрежительное отношение

Двигатель представляет собой самый дорогостоящий и сложный элемент автомобиля, часто страдающий от ошибок владельцев. Автоэксперт Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», рассказала о привычках, способных сократить срок службы мотора, и способах их предотвращения.

Первое и главное правило – строгое соблюдение регламента обслуживания. Использование неподходящего масла, редкая замена фильтров и экономия на запчастях могут привести к быстрому износу. Особенно важно следить за заменой масла не только по пробегу, но и по моточасам – в условиях городской пробки двигатель работает значительно больше, чем это может показаться. Также рекомендуется чаще менять воздушный фильтр и регулярно проверять топливную систему, особенно у моторов с прямым впрыском.

Эксплуатация также имеет важное значение. Трушкова подчеркивает, что заправляться следует только топливом с рекомендованным октановым числом. В холодное время года обязательным является плавный прогрев двигателя – избегайте резких ускорений и оборотов выше 2500 об/мин на первых километрах пути. Также важно контролировать уровни жидкостей и проводить визуальный осмотр на СТО.

Игнорирование этих правил может привести к перегревам, нехватке масла и неисправностям в топливной системе. Итогами могут стать дорогостоящий ремонт или даже замена двигателя. Чтобы увеличить срок службы мотора, необходимо внимательно следить за его состоянием и не снижать качество обслуживания.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
05.10.2025 
