Автомобилистам назвали запчасти, которые не поддаются ремонту

Павел Пикин: Детали тормозной системы и рулевого управления лучше ставить новые

С учетом высоких цен на новые автомобили для владельцев становится жизненно необходимым поддерживать свои машины в исправном состоянии, уделяя внимание их обслуживанию и замене изношенных компонентов. Однако даже эти действия могут требовать значительных затрат. В результате владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой: стоит ли обойтись ремонтом детали или лучше заменить ее на более бюджетный, но подержанный аналог?

По мнению Павла Пикина, директора департамента маркетинга компании Febest, детали тормозной системы, рулевого управления, подвески и двигателя лучше всего заменять только на новые и оригинальные. Его коллега, технический эксперт Marshall Алексей Абрамов, поддерживает эту точку зрения, указывая на сложность определения состояния старых компонентов.

Некоторые расходные материалы, такие как щетки стеклоочистителей, можно восстановить, поменяв резинку или отшлифовав их, но с воздушным фильтром лучше не рисковать. Абрамов отмечает, что его чистка может привести к накоплению грязи внутри, что в итоге вызовет проблему с двигателем.

Андрей Коромыслов, специалист компании «Krauf Автозапчасти», считает, что затягивать срок службы расходных запчастей нецелесообразно, так как они доступны по невысокой цене и на рынке много бюджетных аналогов.

Замена кузовных деталей бэушными аналогами может оказаться выгодной – новые элементы для редких автомобилей стоят дорого. Однако даже на хороших вторичных деталях могут быть мелкие дефекты. Что касается целых узлов, таких как двигатели и коробки передач, их повторное использование возможно, но важно проверять историю эксплуатации и документацию. Особое внимание стоит уделять импортированным запчастям с тщательной проверкой на наличие таможенной декларации.

Эксперты отмечают, что гарантия на бэушные двигатели обычно не превышает двух недель, и это может стать настоящим риском. Рекомендуется изучать отзывы о продавце, проводить визуальный осмотр, а также, по возможности, использовать видеоэндоскопию и измерение компрессии. Результаты осмотра стоит показывать независимым специалистам для объективной оценки.

Также разумно использовать подержанные компоненты для дорогостоящих систем, таких как электронные блоки управления и мультимедийные системы, так как новые элементы могут быть весьма дорогими и недоступными для покупки.

Таким образом, при правильном подходе можно существенно продлить срок службы машины, но важно помнить, что восстановление деталей имеет смысл только при условии, что работу выполняют профессионалы с необходимым оборудованием. Качество вторичных запчастей напрямую влияет на безопасность автомобиля.