Автомобилистам назвали главные ошибки при подготовке автомобиля к холодам

Александр Петров перечислил три ошибки при подготовке автомобиля к зиме

Наиболее распространенной проблемой автомобилей в межсезонье является неисправность моторчика стеклоомывателя, как сообщил директор департамента по работе с партнерами компании Uremont, Александр Петров.

Он отметил, что в летний период многие водители часто заливают в систему воду или смесь воды с небольшим количеством спирта, но с наступлением холодов эта смесь замерзает. Замерзшая жидкость может повредить патрубки и сам моторчик омывателя.

Также важным моментом является использование масла с неподобающей вязкостью в зимний период: густое масло может не обеспечивать должных смазывающих свойств.

Стоит обращать внимание и на радиаторы, так как грязь на них может затруднять процесс охлаждения и терморегулирования, что приводит к перегреву двигателя.

Ранее автоэксперт Егор Васильев упоминал, что повышенный расход масла в двигателе может быть вызван особенностями конструкции или поломкой. Он пояснил, что некоторые моторы изначально проектируются с внушительным расходом масла.

Важно насторожиться, если расход резко возрос по сравнению с нормой, указанной производителем, так как это может указывать на износ шатунно-поршневой группы из-за утрат герметичности маслосъемными колпачками и поршневыми кольцами. Проблемы также могут проявляться внешними признаками, такими как сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах, свидетельствующий о попадании смазки в цилиндры.