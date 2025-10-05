Автомобилистам напомнили о неприятном штрафе

Автоэксперт Чикун: штраф за переделку выхлопных систем составит 500 рублей

Водителям, которые модифицируют выхлопные системы и этим нарушают тишину, может грозить штраф в размере 500 рублей.

Об этом сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Роман Чикун. Он отметил, что данный штраф неэффективен, поскольку жители крупных городов часто жалуются на «ночных гонщиков».

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект, который предоставит регионам право устанавливать штрафы до 30 тысяч рублей за подобные нарушения.

Также планируется, что нарушения будут фиксироваться автоматически с помощью шумомеров, встроенных в устройства, следящие за скоростью.

Чикун подчеркнул, что если штрафы за громкие выхлопы будут сопоставимы с наказаниями за проезд на «красный», это сможет значительно изменить ситуацию.