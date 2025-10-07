#
В Китае появилась новая марка автомобилей: подробности

Wuling представила новый бренд электромобилей Aishang: старт продаж в октябре

Китайская компания Wuling анонсировала запуск нового бренда электромобилей под названием Aishang.

Aishang A100C
Aishang A100C

ФАС объяснила рост цен на топливо

Первой моделью бренда стал Aishang A100C, который сошел с конвейера в конце сентября 2025 года. Официальный старт продаж запланирован на октябрь.

Aishang A100C представляет собой компактный городской электромобиль со следующими габаритами: длина – 3285 мм, ширина – 1708 мм, высота – 1550 мм, а колесная база составляет 1980 мм.

Aishang A100C
Aishang A100C
Автомобиль оснащен электромотором мощностью 51 л.с., который установлен на задней оси. Энергетическая система включает аккумулятор емкостью 17,65 кВтч, что позволяет автомобилю проехать до 220 км без подзарядки.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
07.10.2025 
Фото:CarNewsChina
